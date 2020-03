Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego od około 20 lat prowadzi badania nad ludzkimi i zwierzęcymi koronawirusami, a od stycznia - również nad koronawirusem z Wuhanu, którego oficjalna nazwa to SARS-CoV-2.

- Na dzisiaj udało się nam stworzyć narzędzia, które pozwolą na efektywne testowanie leków. Pomysłów mamy sporo, mamy również substancje czynne, które opracowaliśmy w przeszłości. Wstępne wyniki są obiecujące - powiedział wirusolog profesor Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wideo Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Ministerstwo Zdrowia radzi

Szukają sposobu

Badacze w Centrum starają się od prawie dwóch miesięcy rozwijać własne rozwiązania, które mają potencjał terapeutyczny. Prowadzone badania pozwalają również lepiej zrozumieć sam mechanizm zakażenia i poszerzają rozumienie problemu.

KORONAWIRUS SARS-COV-2. FAKTY I MITY

228 osób koronawirus zabił jednego dnia - 09-03-2020 W wyniku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zmarło do tej pory ponad 3800 osób. Padł rekord w dziennej liczbie nowych przypadków śmiertelnych - 8 marca zmarło 228 osób. Ile jest zakażonych, a ile osób wyzdrowiało? Sprawdź statystyki. czytaj dalej

Wirusolog podkreślił, że "trudno w tej chwili ocenić, jakie są szanse na znalezienie leku na koronawirusa czy szczepionki zapobiegającej zakażeniu". Jak przypomniał, naukowcy i lekarze od 40 lat szukają sposobu na HIV-1. Na razie efektywnie udaje się jedynie powstrzymać chorobę. Z drugiej strony po wielu latach nagle udało się opracować serię skutecznych leków na wirusowe zapalenie wątroby typu C - choć przez wiele lat zdawało się, że nie ma sposobu na tę chorobę.

- Koronawirusy to duża rodzina wirusów, znacznie bardziej różnorodna niż na przykład zwierzęta - powiedział profesor Pyrć. Pierwsze koronawirusy odkryto u zwierząt w latach 40. XX wieku, a ludzkie - w latach 60. XX wieku. Te wirusy są bardzo częste, jednak - jak mówił naukowiec - nie stanowią dla nas specjalnego zagrożenia. Uczony wskazał, że raz na jakiś czas wirus zwierzęcy przenosi się do świata ludzi - wtedy mówimy o nowym wirusie. - Jeżeli efektywnie jest on w stanie przenosić się między ludźmi, mamy ryzyko rozwoju globalnej epidemii - mówił naukowiec. Podkreślił, że to właśnie taki "nowy" koronawirus, pochodzący od zwierząt, stanowi dzisiaj problem.

Jak skutecznie myć ręce (Główny Inspektorat Sanitarny)

Zabił ponad 3,8 tysiąca ludzi

W Polsce potwierdzono dotychczas 17 przypadków koronawirusa. Nowy koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 roku na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.