Samotna misja łazika Curiosity trwa. Sfotografował marsjańską mgłę - 06-11-2019 Łazik Curiosity samotnie przemierza Marsa. Na jego najnowszych zdjęciach, opublikowanych przez NASA, widać krater Gale ukryty we mgle. Kolejnym zadaniem łazika ma być zbadanie skał na obszarze nazwanym Central Butte. czytaj dalej

Starlinki - czy zobaczymy je w Polsce?

W poniedziałek o godzinie 15.56 z platformy startowej SLC-40 na Florydzie wystartowała rakieta Falcon 9. Wyniosła na orbitę 60 Starlinków. To satelity, które utworzą sieć zapewniającą dostęp do internetu w każdym miejscu na naszej planecie.

Po południu, około godziny 17, Starlinki zaczęły się uwalniać z rakiety. Kolejnym krokiem będzie ich powolna separacja. Na razie satelity poruszają się blisko siebie, co na niebie widoczne jest jako jasna smuga.

Według Karola Wójcickiego, popularyzatora astronomii i autora bloga "Z głową w gwiazdach", tym razem Starlinków nie będzie można obserwować z Polski. Ich orbita jest co prawda korzystna dla naszego kraju, jednak satelity mają przelatywać nad Polską za dnia, między godziną 10.08 a 16.20, co uniemożliwia ich obserwacje. Istnieje niewielka szansa, że we wtorek około 16.20 uda nam się zobaczyć Starlinki. Jak napisał Wójcicki, choć niebo ma być jasne, satelity będą tworzyć jeszcze zbitą grupę.

W kolejnych dniach zaczną się separacje satelitów, dlatego nie będzie można ich już zobaczyć.