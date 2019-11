Uprawiają rośliny w marsjańskich warunkach. "Smakują wspaniale"

Bliskie spotkanie Księżyca z Jowiszem - 01-11-2019 W ostatni wieczór października na niebie mogliśmy zaobserwować ciekawe zjawisko astronomiczne - koniunkcję Księżyca z Jowiszem. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Czescy naukowcy otworzyli specjalne laboratorium, aby eksperymentować z roślinnością. Ich badania mają dać odpowiedź na pytanie - jak rośliny mogą znieść niezwykle trudne warunki, takie jak te, panujące na Marsie. W ten sposób mogą przyczynić się do ewentualnej kolonizacji Czerwonej Planety.

Eksperyment o nazwie "Marsonauta" jest prowadzony przez zespół 29-letniego Jana Lukačeviča z Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze. Opiera się na aeroponice - uprawie roślin w powietrzu, bez podłoża i z wodą, która jest na nie rozpylana w formie aerozolu.

- Podczas naszego projektu staramy się przy niekonwencjonalnych metodach uprawy przygotować rośliny do przyszłych misji na Marsie - zauważył Lukačevič.

Rośliny rosną na specjalnych ścianach, a ich korzenie znajdują się w powietrzu. Ułożone są jedna przy drugiej, by jak najbardziej zminimalizować przestrzeń. Naukowcy eksperymentują także ze zmianami światła i temperatury.

Mniej przestrzeni, mniej wody

Do tej pory zespołowi udało się wyhodować gorczycę, liście sałaty, rzodkiewki oraz zioła takie jak bazylia i mięta.

W ubiegłym tygodniu naukowcy zjedli swoje dotychczasowe plony, chcąc ocenić ich walory smakowe.

- Smakują wspaniale, ponieważ rosną w kontrolowanym środowisku, a my dostarczamy im odżywki na zamówienie - stwierdził Lukačevič.

Jak mówią naukowcy, do głównych zalet należy to, że zużywają o 95 procent wody mniej niż podczas normalnej hodowli, a także fakt oszczędności miejsca, co może zwiększyć plony rolne na obszarach dotkniętych urbanizacją i zmianami klimatu. W najbliższym czasie zespół planuje podjąć próbę hodowli truskawek.