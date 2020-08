W Anglii odkryto nieznany wcześniej gatunek dinozaura. Tyranozaurus rex był jego krewnym

Naukowcy ożywili mikroorganizmy sprzed ponad 100 milionów lat - 30-07-2020 Grupie naukowców udało się ożywić mikroorganizmy wydobyte z osadów znajdujących się głęboko pod dnem oceanu, w sercu południowego Pacyfiku. Były w stanie uśpienia przez 101,5 miliona lat. czytaj dalej

Znalezione przez przypadek

W Anglii odkryto nowy gatunek dinozaura spokrewnionego z Tyrannosaurusem rexem. Paleontolodzy z Uniwersytetu w Southampton przez cztery miesiące prowadzili badania nad czterema kośćmi znalezionymi w ubiegłym roku w wiosce Shanklin na angielskiej wyspie Wight. W końcu ustalili, że kości pochodzą z szyi, pleców i ogona dinozaura uznawanego za "wcześniej nieznanego nauce".

Paul Farrell z miasta Ryde na wyspie Wight był jedną z osób, które natknęły się na kości.

- Szedłem wzdłuż plaży, wykopywałem kamienie i nagle natknąłem się na coś, co wyglądało jak kość dinozaura. Byłem zszokowany, kiedy dowiedziałem się, że to może być nowy gatunek - powiedział Farrell.

Byłby mięsożercą

Jak wykazały badania, dinozaur ten mierzył około czterech metrów długości i należał do podrzędu teropodów, zaliczanego do rzędu dinozaurów gadziomiedniczych. Chodziły one na dwóch nogach podobnie jak Tyrannosaurus rex i były mięsożercami. Żyły w okresie kredy, około 115 milionów lat temu.

Naukowcy nazwali dinozaura Vectaerovenator inopinatus - nazwa ta odnosi się do worków powietrznych znajdujących się w niektórych kościach, które są powszechnie spotykane u teropodów i które pomogły naukowcom zidentyfikować ten gatunek. Takie worki występują u współczesnych ptaków. Zdaniem specjalistów prawdopodobnie pomogły one stworzyć wydajny układ oddechowy u tych dinozaurów, jednocześnie sprawiając, że ich szkielet był lżejszy.

- Zapisy o dinozaurach z połowy okresu kredy w Europie nie są zbyt pokaźne, więc to było bardzo ekscytujące, że mogliśmy poszerzyć wiedzę o złożoności gatunków dinozaurów z tamtych czasów - powiedział Chris Baker, doktorant z Uniwersytetu w Southampton.

Odkrycie ma zostać opisane na łamach czasopisma "Papers in Palaeontology".

Artystyczna wizja, jak wyglądały ostatnie momenty życia dinozaura (Trudie Wilson/ENEX)