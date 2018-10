W weekend podnieśmy wzrok ku gwiazdom. Szczyt aktywności Orionidów

"Wiedzieliśmy, że ten moment kiedyś nastąpi". Awaria Kosmicznego Teleskopu Hubble'a - 09-10-2018

Kosmiczny Teleskop Hubble'a stracił jeden z żyroskopów koniecznych do kierowania obiektem. Do piątku sprawne były jeszcze cztery z sześciu żyroskopów. Teraz zostały trzy. Naukowcy mówią, że jest to minimalna liczba, przy której teleskop pracuje optymalnie. czytaj dalej