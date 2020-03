Nocne zdjęcia prowincji Hubei. "Światła dają inne spojrzenie na ludzkie osady" - 27-03-2020 Nocne zdjęcia satelitarne dostarczają badaczom cennych informacji. Te zrobione nad prowincją Hubei, która jest uznana za ognisko koronawirusa SARS-CoV-2, pokazują, jak zmieniło się życie podczas odcięcia od świata. czytaj dalej

Film pokazuje płuca mężczyzny, który jeszcze kilka dni wcześniej nie wykazywał żadnych objawów - powiedział dr Keith Mortman, dyrektor oddziału chirurgii klatki piersiowej w szpitalu uniwersyteckim imienia Jerzego Waszyngtona. Ośrodek opublikował animację wykorzystującą tomografię komputerową 3D.

Widać na niej, jak rozległe są uszkodzenia płuc 59-letniego mężczyzny. Według relacji Mortmana, pacjent mógł cierpieć na nadciśnienie. Ponieważ jego stan jest ciężki, konieczne było wsparcie respiratora. Z powodu poważnego stadium choroby konieczne jest jeszcze użycie innej maszyny, dzięki której możliwe będzie dodatkowe dotlenienie jego krwi.

- To nie jest osiemdziesięcioletni cukrzyk z obniżoną odpornością. Poza wysokim ciśnieniem krwi nie ma żadnych istotnych problemów zdrowotnych. To jest mężczyzna, który dba o zdrowie i nagle to... Gdybyśmy mieli za tydzień powtórzyć te zdjęcia, jest szansa, że infekcja i proces zapalny mogłyby być jeszcze większe - dodał lekarz.

Wideo Jak koronawirus atakuje płuca

Budowa płuc

Algorytm diagnostyki laboratoryjnej osób zakażonych/podejrzanych o zakażenie koronawirusem od dnia 5 lutego 2020 (pzh.gov.pl)

Żółty kolor - infekcja

Jak wyjaśnił Mortman, fragmenty zaznaczone kolorem żółtym przedstawiają zainfekowane, objęte stanem zapalnym części płuc. Widać, że uszkodzenie nie jest zlokalizowane wyłącznie w jednym obszarze, ale obejmuje sporą powierzchnię obu płuc. To pokazuje, jak szybko i agresywnie infekcja może się rozprzestrzenić, nawet u młodszych pacjentów.

- Na skanie pacjenta ze zdrowymi płucami nie widzielibyśmy żółtego koloru - powiedział.

Pacjent w bardzo ciężkim stanie przebywa obecnie na szpitalnym oddziale intensywnej terapii.

- U pacjentów, u których występuje postępująca niewydolność oddechowa, uszkodzenie płuc jest szybkie i powszechne - zaznaczył Mortman, dodając, że u około 2-4 procent chorych jest ono nieodwracalne.

Budowa koronawirusa

Jak się chronić przed koronawirusem (Ministerstwo Zdrowia)

"Trzeba to traktować poważnie"

Mortman zaznacza, że wszyscy muszą przestrzegać rad dotyczących społecznego zdystansowania i samoizolacji.

- Chcę, żeby ludzie to zobaczyli i zrozumieli, co wirus potrafi zrobić. Trzeba to traktować poważnie - mówi.

W szpitalach często używa się technologii tomografii komputerowej do badania stanu osób walczących z chorobami nowotworowymi lub do planowania operacji. Teraz wykorzystano ją także do walki z nowym koronawirusem.

- Wiele osób jest nieświadomych, a chcemy to zrozumieć najlepiej jak potrafimy. To nasz pierwszy pacjent, ale jestem pewien, że jest także pierwszy z grona wielu, którzy trafią do nas w najbliższych tygodniach - podsumował Mortman.

