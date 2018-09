Są ''znaczące oznaki'' poprawy kondycji Wielkiej Rafy Koralowej. Nie jest to jednak zasługa człowieka, a samej przyrody. Tak wynika z raportu przedstawionego przez australijskich naukowców.

Od dziesiątków lat stykamy się z przygnębiającymi wiadomościami o złym stanie raf koralowych. Ich umieranie oznacza śmierć nie tylko samych koralowców, ale całych cennych ekosystemów, złożonych z tysięcy organizmów. Australijscy naukowcy zasiali jednak ziarnko nadziei. Według najnowszego raportu organizacji pozarządowej zajmującej się zagadnieniami ochrony środowiska Reef & Rainforest Research Centre (RRRC), sporządzonego dla rządu stanu Queensland, australijska Wielka Rafa Koralowa (GBR: Great Barrier Reef) wykazuje "znaczące oznaki" poprawy kondycji.

Chociaż ta wiadomość może podnieść na duchu, to jeszcze nie czas na otwieranie szampana. Stan Wielkiej Rafy Koralowej wciąż jest fatalny, podobnie jak wszystkich innych raf na kuli ziemskiej.

Ratunek przyniosła sama przyroda

Pomimo wysiłków naukowców i polityków, którzy chcą ratować rafy, tej australijskiej najbardziej pomogła sama natura, a dokładnie lato przełomu 2017 i 2018 roku. Dla przypomnienia - w Australii, znajdującej się na półkuli południowej, pory roku występują inaczej niż w Polsce. Kiedy w Europie mamy zimę, w Australii panuje lato.

Po tym jak w latach 2016 i 2017 Wielka Rafa Koralowa dramatycznie blakła, łagodny sezon letni 2017/2018 pozwolił się jej odbudować.

W 2016 roku wyblakło 47,1 procent koralowców składających się na Rafę Saxon (część GBR) -poinformował Sheriden Morris, dyrektor zarządzający RRRC, cytowany na portalu prweb.com. Dodał jednak, że "na szczęście większość się odbudowała dzięki poprawie warunków środowiskowych w 2018 roku".

Zabójczy stres termiczny

Rafy koralowe to jedne z najbardziej wrażliwych ekosystemów na Ziemi. Do blaknięcia koralowców dochodzi zwłaszcza w wyniku stresu termicznego, czyli zbyt wysokiej temperatury wody. Na rafy szkodliwie działają również zanieczyszczenia. Niekorzystne zmiany środowiska powodują niszczenie symbiozy koralowców z zooksantellami - glonami, które dostarczają im niezbędnych do życia substancji.

Kiedy glony opuszczą koralowiec, traci on swoją intensywną barwę oraz źródło pożywienia. Staje się słaby i podatny na choroby. Pocieszające jest to, że w odpowiednich warunkach jest w stanie dość szybko poprawić swoją kondycję.

Wielka Rafa Koralowa rozciąga się na długości 2300 kilometrów wzdłuż stanu Queensland na północnym wschodzie Australii. Jest największym systemem raf koralowych na Ziemi. W środowiskach raf koralowych znajduje się około jednej trzeciej całej bioróżnorodności ekosystemów morskich. Występują tam tysiące gatunków zwierząt - od olbrzymich żółwi, po maleńkie koniki morskie.