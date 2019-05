Za 10 lat zobaczymy na niebie demona ciemności

Armia twierdzi, że znalazła ślady yeti. Badacze i internauci drwią - 30-04-2019

Tajemnicze ślady na śniegu odkryli wspinacze wchodzący w skład wyprawy indyjskiej armii do Nepalu. Wojskowi pochwalili się na Twitterze, że znaleźli "odciski stóp mitycznej bestii", czyli ślady yeti. - Jeśli to są ślady pojedynczego zwierzęcia, to ma ono rozmiary dinozaura - powiedział Daniel Taylor, autor książek o yeti, sceptyczny wobec "odkrycia". czytaj dalej