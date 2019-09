Za pięć lat temperatura może być wyższa o 1,3 stopnia niż w epoce przedindustrialnej

Dziwne, nietypowe zjawiska pogodowe - 23-09-2019 Pogoda potrafi zaskoczyć. Kiedy złapie nas deszcz, gdy nie mamy ze sobą parasola, przeziębienie jest najgorszym, co może nas spotkać. Gorzej, gdy jesteśmy w polu rażenia burzy z gradem lub porywistego wiatru. Wtedy musimy zatroszczyć się o siebie, w drugiej kolejności o dobytek, który powinniśmy mieć na taką okoliczność ubezpieczony. czytaj dalej

- W zasadzie jesteśmy na drodze do osiągnięcia co najmniej 1,2-1,3 stopnia więcej w stosunku do epoki przedindustrialnej w ciągu najbliższych pięciu lat - powiedział Omar Baadour przedstawiciel Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) na konferencji prasowej w Genewie. - Potrzeba radykalnych działań - stwierdził.

W niedzielę WMO, oenzetowska agencja, opublikowała raport, w którym podkreśla, że lata od 2015 do 2019 roku były najgorętszym pięcioletnim okresem w historii. Średnia temperatura w tym czasie była o 0,2 stopnia wyższa niż w latach 2011-2015.

- Te statystyki nie tylko są alarmujące, ale też rozwiewają fałszywe poczucie bezpieczeństwa, że może jakoś przez to przebrniemy - oświadczył dyrektor oddziału WMO ds. prognoz i przystosowania Maxx Dilley. Jego zdaniem "trzeba będzie radykalnie podnieść poziom ambicji oraz obecny poziom realizowania polityk, których celem jest rozwiązanie tego problemu".

Średnia temperatura na Ziemi (Adam Ziemienowicz/PAP/DPA)

20 procent więcej dwutlenku węgla

Rzeczywistość a porozumienie paryskie

Raport WMO wspomina również, że w latach 2015-2019 odnotowano w atmosferze rekordowy poziom dwutlenku węgla (+ 20 procent) i innych gazów cieplarnianych. Dilley podkreślił, że klimat odpowiada na emisje gazów cieplarnianych z opóźnieniem, co oznacza, że skutki obecnych poziomów mogą wpłynąć na temperaturę za 20 lat.

Zgodnie z przyjętymi w grudniu 2015 roku na konferencji klimatycznej ONZ w Paryżu porozumieniem, celem jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie mniejszym niż 2 stopnie Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 stopnia.

Raport WMO opublikowano w przeddzień poniedziałkowego szczytu klimatycznego w Nowym Jorku. Dzień później rozpocznie się sesja generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W szczycie klimatycznych wezmą udział szefowie rządów i państw z około 60 krajów.

WMO edukuje

Na Twitterze WMO pojawiły się filmiki obrazujące dane raportu. Pierwszy przedstawia stan gazów cieplarnianych, które wpływają na globalne ocieplenie. Jak podaje agencja ich stężenia osiągają kolejne rekordy. W okresie od 2015 do 2019 roku emisja dwutlenku węgla była o prawie 20 procent większa niż w poprzednich pięciu latach.

What’s the state of the greenhouse gases that fuel #GlobalWarming?



Their concentrations have hit a new record, with carbon dioxide growth rates in 2015-2019 nearly 20% higher than in the previous five years.



It’s vital to #UniteBehindTheScience and take robust #ClimateAction pic.twitter.com/geFgfvSr2a — WMO | OMM (@WMO) 23 września 2019

Zamieszczono także animację z odchyleniami temperatury w poszczególnych latach i miesiącach.