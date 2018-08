Pożary, jakich nie pamięta historia. Spłonął teren większy niż całe Zachodniopomorskie - 14-08-2018

Co najmniej 110 wielkich pożarów szaleje w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Ogień spopielił ponad 23 tysiące kilometrów kwadratowych terenu. To obszar większy niż stan New Jersey, a przykładając do polskich realiów - niż powierzchnia całego województwa zachodniopomorskiego. Służby poinformowały o śmierci kolejnego strażaka uczestniczącego w akcji gaśniczej. czytaj dalej