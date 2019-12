Zmiana klimatu może sprawiać, że ptaki się kurczą

Lecą tysiące kilometrów, giną w kilka sekund - 14-04-2019 Co najmniej 600 milionów ptaków ginie każdego roku w Stanach Zjednoczonych w wyniku zderzenia z drapaczami chmur - wynika z najnowszych badań Laboratorium Ornitologicznego Cornella. Najbardziej "zabójcze" budynki znajdują się w Chicago, Houston i Dallas. czytaj dalej

Naukowcy zbadali 70 716 ptaków, które zginęły między 1978 a 2016 rokiem w wyniku uderzenia w wieżowce w Chicago. Odkryli, że z czasem średni rozmiar ptaków zaczął się zmniejszać, a rozpiętość ich skrzydeł wzrastała. Rezultat badań opublikowano w środę w magazynie "Ecology Letters".

W badaniach skupiono się na 52 gatunkach, głównie należących do podrzędu śpiewających, takich jak wróble, lasówki i drozdowate, które spędzają okres lęgowy w chłodniejszych regionach Ameryki Północnej, a na zimę przylatują do południowej części Chicago. Badacze zmierzyli i zważyli ptaki, które rozbiły się o okna budynków i spadły na ziemię. Analizując wyniki, specjaliści powoływali się na regułę Bergmanna, mówiącą, że zwierzęta stałocieplne (a więc też ptaki) żyjące w ciepłym klimacie są stosunkowo mniejsze niż blisko spokrewnione z nimi zwierzęta z obszarów chłodnych. Naukowcy sądzą, że wraz ze wzrostem średniej temperatury niektóre ptaki mogą stawać się mniejsze.

Ptaki stają się mniejsze

Naukowcy odkryli, że przez prawie cztery dekady rozmiar ciała zmniejszył się u wszystkich 52 gatunków ptaków, a średnia wartość ich wagi spadła o 2,6 procent. Dodatkowo średnia długość kości nogi zmniejszyła się u ptaków o 2,4 procent, a rozpiętość skrzydeł wzrosła o 1,3 procent. To najprawdopodobniej umożliwiło ptakom migrację na dalsze odległości pomimo mniejszej wagi.

- Zmiany klimatu mogły zmienić rozmiar i wagę tych gatunków - powiedział główny autor badań biolog Brian Weeks ze Szkoły Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju przy Uniwersytecie Michigan.

- Właściwie wszyscy są zgodni co do tego, że klimat się ociepla, ale przykłady na to, jak wpływa to obecnie na świat przyrody, dopiero wychodzą na światło dzienne - przekonywał Dave Willard z Muzeum Historii Naturalnej w Chicago, którzy zmierzył wszystkie ptaki.

Badania dostarczają kolejnych dowodów na niepokojące trendy dotyczące ptaków z Ameryki Północnej. We wrześniu opublikowano wyniki innych badań, z których wynika, że populacja ptaków w USA i Kanadzie od 1970 roku spadła o 29 procent. >>> CZYTAJ WIĘCEJ O ODKRYCIACH NAUKOWCÓW