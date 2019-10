Zmiany klimatu grożą wyginięciem kilkuset gatunkom ptaków w Ameryce Północnej

Populacja ptaków w Ameryce Północnej spadła o prawie trzy miliardy w niespełna 50 lat - 20-09-2019 - Kiedy tracimy tak ogromne liczby ptaków, zakłócamy całą sieć życia - alarmują eksperci. czytaj dalej

- To jest sytuacja kryzysowa - powiedział David Yarnold, przewodniczący pozarządowej organizacji National Audubon Society (NAS), zajmującej się ochroną przyrody.

Według najnowszych badań, jeśli na naszej planecie nie zmniejszy się poziom emisji gazów cieplarnianych, 389 z 604 gatunków ptaków żyjących na terenie Ameryki Północnej wyginie. Wraz z ocieplaniem się klimatu ptaki będą zmuszone do poszukiwania bardziej korzystnych warunków klimatycznych, a wiele z nich może nie przetrwać tych podróży.

Kryzys klimatyczny zagrożeniem dla ptaków

Zdaniem specjalistów, jeśli spodziewany wzrost średniej temperatury na Ziemi o 3 stopnie Celsjusza do 2080 roku zostanie spowolniony do 1,5 st. C, prawie 40 procent zagrożonych ptaków może zostać uratowanych. Najbardziej narażone są gatunki żyjące w rejonie Arktyki oraz na wybrzeżach.

- Więcej niż 50 procent ptaków zamieszkujących strefy przybrzeżne będzie musiało się dostosować - powiedziała doktor Brooke Bateman z NAS.

Na liście organizacji znalazły się takie gatunki ptaków jak sieweczka blada, kacyk północny czy orzeł przedni.

To nie jedyne takie badania

Jak dodała Bateman, kiedy niektóre ptaki będą narażone na wyginięcie, inne żyjące w cieplejszych warunkach przeniosą się z północy na południe. W niektórych przypadkach te migracje już się rozpoczęły. Bateman relacjonowała, że jej ojciec widzi regularnie na terenie nowojorskiej wyspie Long Island, gdzie jest jego dom, strzyżyki karolińskie pochodzące z Karoliny Południowej.

Raport opublikowany przez National Audubon Society został opublikowany kilka tygodni po innych badaniach dotyczących wymierania ptaków, które pojawiły się w magazynie "Science". Naukowcy dowiedli w nich, że populacja ptaków w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie spadła o 29 procent od 1970 roku, co oznacza, że w ciągu prawie 50 lat kraje te straciły 2,9 miliardów ptaków. >>> CZYTAJ WIĘCEJ O BADANIACH NAUKOWCÓW