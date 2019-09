Znaleziono nicienia, który ma trzy różne płcie

Mają milimetr długości. Żyją na biegunach i w tropikach. Latają w kosmos - 14-03-2019 Niesporczaki to drobne bezkręgowce, o długości mniejszej niż milimetr. Z wyglądu przypominają niedźwiadki, stąd też ich angielska nazwa "niedźwiedzie wodne". czytaj dalej

Naukowcy z Kalifornijskiego Instytutu Technicznego odkryli osiem gatunków organizmów żyjących w jeziorze Mono w Kalifornii. Wszystkie są wyjątkowe - niektóre są drapieżnikami, a inne pasożytami. Wyniki odkrycia opublikowali w czasopiśmie naukowym "Current Biology".

Nowo odkryte gatunki należą do nicieni i zaliczane są do ekstremofili, czyli organizmów tolerujących warunki, w których nie mogą przetrwać inne formy życia.

Trzy różne płcie

Jeden z nicieni - Auanema sp. - ma szczególne cechy. Potrafi przeżyć 500-krotną dawkę arsenu, która zabija człowieka. Nicień ten występuje w trzech różnych rodzajach płci: męskiej, żeńskiej i obojnakiej. Osobniki będące hermafrodytami same potrafią wytwarzać potomstwo, ale samice i samce - by tego dokonać - muszą łączyć się w pary.

- Jednym z potencjalnych wyjaśnień cyklu życia składającego się z trzech płci jest to, że samce i samice mogą utrzymać różnorodność genetyczną przez rekombinację płciową, podczas gdy hermafrodyty mogą rozproszyć się w nowych środowiskach i tam założyć nowe populacje, ponieważ mogą robić to same - zauważył doktor James Siho Lee, współautor badań.

Osiem nowo odkrytych nicieni (Caltech)

Nowo odkryty nicień Auanema sp. (Caltech)

Pomogą ludziom?

Naukowcy zwracają uwagę na to, że nicienie mogą mieć genetycznie predyspozycje do tego, by żyć w ekstremalnych warunkach. Poszerzanie wiedzy na temat tego, co pozwala im funkcjonować w tak trudnych warunkach, może doprowadzić do przełomu w badaniach nad ludzkim zdrowiem.

Woda w jeziorze Mono jest trzy razy bardziej słona niż ta w oceanach i posiada odczyn pH 10 na poziomie zasadowym. Warunki panujące w zbiorniku wodnym są tak ciężkie, że - poza bakteriami i algami - tylko solowce Artemia i muchy mogą w nim przetrwać.

"To niezwykle ważne"

Arsen to toksyczny pierwiastek, który naturalnie występuje w skorupie ziemskiej. Przenikając do wody pitnej może stwarzać zagrożenie dla organizmów żywych, w tym ludzi.

Zdaniem Lee, zrozumienie biologii nowo odkrytych nicieni może pomóc badaczom zrozumieć, w jaki sposób toksyny wpływają na ludzkie ciało, a "studiowanie gatunków potrafiących przetrwać w warunkach ekstremalnych, takich jak nicienie z jeziora Mono, przyczynia się do poznawania większego, globalnego obrazu naszej planety".

- To niezwykle ważne, by doceniać i rozwijać ciekawość różnorodności biologicznej - dodał Lee.

Jezioro Mono (Caltech)