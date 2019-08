Alarmy drugiego stopnia. Ostrożnie, bo burze mogą zagrażać zdrowiu i życiu - 12-08-2019 W poniedziałek i we wtorek możemy spodziewać się trudnych warunków pogodowych. Wydano ostrzeżenia drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali przed burzami z gradem i intensywnymi opadami deszczu. czytaj dalej

W poniedziałek RCB podało na Twitterze, że w weekend w Polsce utonęło 11 osób. Do wypadków doszło między innymi w Solnicy w województwie pomorskim, Warszawie, Zborowie w województwie świętokrzyskim czy Kryspinowie w województwie małopolskim.

Według danych policji od początku czerwca odnotowano 211 utonięć. Z kolei od 1 kwietnia odnotowano ich już 270.

RCB apeluje

O zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą RCB regularnie przypomina na swoim profilu na Twitterze.

Przestrzega między innymi, by nie skakać do wody w nieznanych miejscach i pływać tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Nie należy wypływać na materacu daleko od brzegu, ani pływać bezpośrednio po zjedzeniu posiłku. Należy stosować się do poleceń ratowników oraz pamiętać o założeniu kapoka na łódce, kajaku i rowerze wodnym.

Gdy zauważysz, że ktoś potrzebuje pomocy, bezwzględnie powiadom o tym ratownika.

Zadzwoń po pomoc:

601 100 100 - to numer ratunkowy nad wodą w całym kraju;

984 - to numer alarmowy nad wodą na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i jeziorze Jeziorak.