504 nowe przypadki koronawirusa poza Chinami. Największy wzrost od ponad miesiąca - 26-02-2020 Odnotowano kolejny wzrost liczby przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 poza Chinami. Zachorowanie stwierdzono u 504 osób. Łącznie na świecie liczba przypadków zakażenia sięgnęła 81 tysięcy. We wtorek pierwsze przypadki potwierdziło kilka europejskich krajów i Algieria, drugi kraj na terenie Afryki z koronawirusem. Sprawdź statystyki dotyczące zachorowań na COVID-19 - chorobę wywoływaną przez koronawirusa. czytaj dalej

Jak powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, w Polsce nie ma żadnego potwierdzonego przypadku koronawirusa, jednak najprawdopodobniej on się pojawi. Do tej pory na obecność koronawirusa przebadano 193 próbki i w każdym przypadku stwierdzono wynik negatywny.

- Koronawirusa jeszcze w Polsce nie ma, ale spodziewamy się, że w niedługim czasie, pewnie będzie to szybciej niż wolniej, wirus do Polski przyjdzie, obserwując to, co dzieje się w Europie - zaznaczył rzecznik MZ.

Do Polski codziennie przybywają kolejne osoby z Włoch i innych krajów o gorszym samopoczuciu. - Takie osoby od razu trafiają na oddział zakaźny. Są podejrzenia o to, że mogą być nosicielami koronawirusa, więc są odseparowani od społeczeństwa. Na wczoraj wieczorem mieliśmy 25 osób w izolacji szpitalnej, 18 osób w kwarantannie domowej i blisko 1000 osób pod nadzorem sanepidu - mówił Andrusiewicz. Jak wyjaśnił, z ostatnimi osobami sanepid kontaktuje się telefonicznie lub odwiedza je w domu w celu sprawdzenia stanu zdrowia.

Rzecznik MZ poinformował, że jeśli wracamy z Włoch i mamy objawy grypopodobne, jak najszybciej powinniśmy udać się do oddziału zakaźnego w jednym z 79 szpitali na terenie kraju. Można skontaktować się też ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zadzwonić po karetkę, która zawiezie nas do szpitala.

- Jeżeli wracamy z Włoch i nic nam nie dolega, najważniejsze, aby nie panikować - podkreślał Andrusiewicz. Dodał, że w takim wypadku nie należy się udawać do szpitala, ponieważ może zabraknąć miejsca, które naprawdę będą potrzebowały pomocy. Należy obserwować swój stan zdrowia przez 14 dni, a jeżeli po tym czasie nie wystąpią żadne niepokojące objawy, możemy być pewni, że jesteśmy zdrowi.

GIS odradza podróże do pięciu regionów Włoch

"Scenariusz na każdą możliwość"

Rzecznik MZ zapewnił o tym, że w Polsce w związku z epidemią koronawirusa istnieje "scenariusz na każdą możliwość". Jak przekazał, Ministerstwo Zdrowia na bieżąco prowadzi współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, wojewódzkimi powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, wojewodami i służbami na lotniskach.

- Na każdym lotnisku w całym kraju zostały wdrożone procedury sprawdzania temperatury ciała, a na wszystkich lotach z Włoch i Chin wprowadzono karty lokalizacyjne - mówił Andrusiewicz. Kartę lokalizacyjną rozdają pasażerom lotu służby albo samolotu, albo lotniska. Należy podać na niej informację o swoim miejscu pobytu w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Model koronawirusa SARS-CoV-2 (CDC)

Nie zapominajmy o grypie

Rzecznik MZ przypomniał, że w Polsce powinniśmy pamiętać o grypie. W wyniku powikłań pogrypowych od 1 października 2019 roku zmarło 28 osób. 2,5 miliona zachorowało, a ponad 10 tysięcy było hospitalizowanych.

W pierwszej połowie lutego odnotowano blisko 400 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowania na grypę. Od 1 do 15 lutego bieżącego roku zmarło sześć osób.

- Niestety w naszym kraju mało osób się szczepi. Powikłania po grypie są naprawdę groźne. Nadal mamy sezon grypowy i musimy się przed nią (grypą - red.) zabezpieczać. Przypomniał też o tym, że ważne jest dbanie o higienę osobistą, w tym dokładne mycie rąk.

Jednym ze sposobów ochrony przed zakażeniem jest skuteczne mycie rąk (PAP)

