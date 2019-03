A w Zakopanem pada śnieg

Pierwszy śnieg tej wiosny - 25-03-2019 Zima nie odpuszcza. W województwie zachodniopomorskim spadł śnieg. Zdjęcia i nagrania otrzymaliśmy od Reporterów 24. czytaj dalej

Są jeszcze miejsca w Polsce, w których zima jeszcze walczy z wiosną. Jednym z nich jest Zakopane, gdzie mroźna aura wciąż przypomina o sobie. Pojawił się tam śnieg.

Reporter TVN24 sprawdzał, jak mieszkańcy zareagowali na powrót zimy, krótko po kalendarzowym rozpoczęciu wiosny.

- Wszyscy mówili, że będzie padać śnieg. Już od tygodnia. Jak się kogoś zapytać, to każdy mówił, że po prostu będzie jeszcze sypać - odpowiedziała mieszkanka Zakopanego.

Jednak tęsknota za wiosną jest nieunikniona. Pytając o chęć powrotu słonecznych, wiosennych dni reporter uzyskał twierdzącą odpowiedź.

- Oczywiście. Ja nie znoszę zimy, może nie przez śnieg, ale przez krótkie dni - wyznała kobieta.

Ma nadzieję, że zima niedługo odpuści. - Dokąd będą przymrozki w nocy, no to jeszcze może, ale myślę, że nie nasypie już tak dużo - tłumaczyła rozmówczyni.

Nie martwi się również o krokusy. - Nic im nie będzie. Krokusom, ani żadnym kwiatom, takim wiosennym, które co roku kwitną. Zawsze jest zima i zawsze są - wyjaśniła mieszkanka Podhala.

Mieszkańcy Zakopanego są jednak optymistycznie nastawieni do pożegnania zimy i powrotu słonecznej wiosny.

- Nie szkodzi. To zniknie. Wyjdzie słoneczko za parę dni i będzie wiosna - powiedziała inna mieszkanka tamtejszych rejonów. Przyznała, że śnieg o tej porze nie jest dla niej zaskoczeniem.

- Bo tu nie raz śnieg jest w maju, w czerwcu i lipcu w górach. Normalne - wyjaśniła rozmówczyni z Zakopanego.

- Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Także mnie zima nie przeszkadza - dodała mieszkanka podnóża Tatr.