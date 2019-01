ABC bezpieczeństwa w górach

Schronisko zasypane aż po dach. W polskich górach zagrożenie lawinowe - 05-01-2019 W polskich górach panują ekstremalnie trudne warunki. Pada śnieg i wieje silny wiatr. W Tatrach obowiązuje czwarty stopień zagrożenia lawinowego. Niebezpiecznie jest też w Bieszczadach, Beskidach i Karkonoszach. czytaj dalej

Żeby wziąć udział w symulacji zejścia lawiny i akcji ratowniczej w Centrum Lawinowym PZU na Kalatówkach, należy mieć ze sobą tak zwane lawinowe ABC - detektor, sondę i łopatkę - które udostępnia Centrum.

Zestaw treningowy składa się z konsoli sterującej oraz zakopanych pod śniegiem nadajników - "ofiar". Na konsoli sterującej wybiera się liczbę "ofiar" i wtedy wyświetla się czas, w jakim powinniśmy je zlokalizować i wydobyć.

Odpowiedni sprzęt

- Detektor jest to urządzenie nadawczo-odbiorcze. Idąc w teren, w którym mogą być lawiny, każdy z uczestników takie urządzenie musi mieć ze sobą, uruchomione na nadawanie - mówi ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Tomasz Wojciechowski. Dodał, że wcześniej detektory powinny być grupowo sprawdzone, czy działają. Specjalne punkty kontrolne znajdują się również przy wejściach na niektóre tatrzańskie szlaki.

Poszukiwanie detektorem, potem sondowanie

Kiedy zejdzie lawina, należy przełączyć detektor na funkcję "search" i rozpocząć poszukiwanie.

- Detektor cały czas nadaje. Jeżeli schodzi lawina, ci, którzy zostali na powierzchni, biorą swoje detektory i przełączają na tryb "poszukiwanie" - tłumaczy ratownik. Gdy namierzy się detektorem zasypanego, należy przystąpić do sondowania. - Sonda to taka składana tyczka - wyjaśnił Wojciechowski.

Doświadczenie w górach

Sondowanie polega na chodzeniu po lawinisku i wtykaniu sondy pod kątem prostym do podłoża. Pomiędzy nakłuciami należy zachować odległość około 25 centymetrów. Po natrafieniu sondą na zasypanego trzeba zostawić ją w tym miejscu, co ułatwi precyzyjną lokalizację zasypanego i odkopanie go.

Jednak symulacje lawinowe i kurs nie zastąpią nabytego doświadczenia.

- Nie wystarczy kurs, potrzeba dziesiątek wycieczek w góry pod okiem doświadczonych kolegów po to, żeby wiedzieć, jak unikać lawin, a nie żeby na nich ćwiczyć - podkreśla ratownik TOPR. - Lepiej zapobiegać, potrzebne jest duże doświadczenie. Jeżeli go nie mamy, to chociaż byśmy dysponowali najlepszym sprzętem, nie uchroni nas to przed lawiną - dodał ratownik.

