Sypnęło śniegiem. "Nareszcie zima" - 03-12-2019 Minionej nocy i w poniedziałek miejscami w kraju poprószył śnieg. Wasze relacje dostajemy na Kontakt 24. czytaj dalej

Zdaniem synoptyków i klimatologów święta ze śniegiem w Polsce nie są spotykane zbyt często.

- Białe święta w naszym klimacie są, niestety, rzadkością. Ostatnie takie prawdziwe białe święta były w 2010 roku, kiedy w Warszawie w Wigilię zalegało 18 centymetrów śniegu - opowiadała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Jak było?

Jak tłumaczyła synoptyk, malownicza zima z obrazów Chełmońskiego to rzadkość w Święta Bożego Narodzenia ostatniego dwudziestolecia. Jedynie w latach 2001 i 2002 w całym kraju leżało od 5 do 40 centymetrów śniegu. Później śnieg pojawiał się tylko miejscami. Swój honor zima starała się ratować w 2009 roku, kiedy cienka pokrywa śniegu przykrywała prawie cały kraj, a na północy było go do 5-10 cm.

Pogoda na pięć dni: czeka nas wietrzne i deszczowe zakończenie tygodnia - 03-12-2019 Kolejne dni przyniosą przelotny deszcz, a lokalnie deszcz ze śniegiem. Na termometrach miejscami zobaczymy nawet dziewięć stopni Celsjusza. Koniec tygodnia zapowiada się jednak wietrznie. czytaj dalej

Dopiero w roku 2010 nastała pamiętna śnieżna zima - w Wigilię leżało w Warszawie 18 cm śniegu, w ciepłym zwykle Wrocławiu - 14 cm, a na Podlasiu, Mazurach, Kujawach, Pomorzu i w Wielkopolsce od 20 do 40 cm. W roku 2012 zabielił się nieco krajobraz na północy i wschodzie, a na Podlasiu i Suwalszczyźnie zalegało od 30 do 50 cm śniegu. Rok później nastała rekordowo ciepła Wigilia, kiedy temperatura na południu kraju wzrosła do 13-15 stopni Celsjusza.

Rok temu zabieliło się w czasie Pasterki na wschodzie, południu i w centrum kraju. Rano 26 grudnia leżało od 1 cm na Kielecczyźnie do 20 cm śniegu na Suwalszczyźnie. Widać więc, że śniegu na Wigilię oczekiwać można z największą nadzieją tylko na wschodzie naszego kraju oraz w górach. Regiony zachodnie Polski mogą o śniegu zapomnieć.

Niestety, przewidywania klimatologów nie napawają optymizmem.

- Nie powinniśmy się spodziewać śnieżnych, długich białych świąt i zim, tylko takich okresów, w których pojawi się jakiś silny opad śniegu, a potem za jakiś czas zniknie. Temperatura w Polsce gwałtownie rośnie to i dla śniegu jest coraz mniej miejsca i czasu - mówił klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.

Jak wyglądały ostatnie lata?

Postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądała zima w ubiegłych latach w relacjach Reporterów 24.

ŚLEDZISZ POGODĘ? WYŚLIJ ZDJĘCIA I FILMY NA KONTAKT 24

W 2012 roku wysyłaliście na Kontakt 24 zdjęcia śnieżnych krajobrazów z północno-wschodnich i centralnych regionów kraju. Były też jednak miejsca, gdzie nadeszła odwilż, jak np. w Warszawie.

Zima? A może jednak wiosna?

W 2013 roku Święta Bożego Narodzenia były ciepłe - miejscami temperatura w godzinach popołudniowych w Wigilię osiągała 10 stopni Celsjusza. Reporterzy 24 wysyłali nam zdjęcia, które bardziej kojarzą się z wiosną niż zimą. Były wśród nich kwitnące kwiaty, bociany w gniazdach, a niektórzy z Was zastanawiali się wręcz, czy lato nie przyszło za wcześnie.

Tęskniących za białymi świętami nie zawiodły jednak południowe regiony kraju - tam krajobraz przybrał zimową scenerię.

~Krzysiekbb Wigilia 2013



-10 stopni Celsjusza w drugi dzień świąt

W 2014 roku pogoda w części kraju przyniosła wymarzoną pogodę dla tych, którzy tęsknili za śniegiem w święta. Podczas gdy w Wigilię temperatura miejscami przekraczała 10 st. C., 25 grudnia do Polski dotarło duże ochłodzenie - w drugi dzień świąt miejscami mróz sięgał -10 st. C. Na Kontakt 24 dostaliśmy od Was wówczas zdjęcia wielu śnieżnych krajobrazów.

Deszczowe święta w 2015 roku

W 2015 roku nie mogliśmy liczyć na białe święta. W kraju utrzymywała się ciepła aura - w drugi dzień świąt temperatura sięgała nawet 14 st. C. Reporterzy 24 przysyłali na Kontakt 24 zdjęcia kwitnących kwiatów i drzew. Niektórzy zastanawiali się, jaka to pora roku, bo krajobraz przypominał wszystkie z wyjątkiem zimy.

Trochę deszczu, trochę śniegu

W 2016 roku Wigilia pogoda sprzyjała głównie opadom deszczu, ale miejscami też śniegu. Reporterzy 24 wysyłali nam zdjęcia zaśnieżonych krajobrazów na południu Polski, gdzie temperatura przez całe święta była bliska bądź spadała poniżej zera stopni Celsjusza.

~Jacob opad śniegu z deszczem w Szczecinie poczytaj

~miroslawa bieszczadzki bałwanek

Znowu kwitły kwiaty

Boże Narodzenie w 2017 roku zawiodło fanów białych świąt - w niemal wszystkich regionach kraju było ciepło jak na koniec grudnia, a termometry miejscami pokazywały nawet 9 st. C. Nadsyłaliście zdjęcia kwitnących kwiatów. Byliście też trochę rozczarowani brakiem zimowej aury.

~Anna Grudzień a bratki kwitną

adbi321 Władyslawowo pomorskie takie widoki zimą



W 2018 roku zima dopisała

A jakie były w święta w ubiegłym roku? Szczególnie Wigilia była chłodna i miejscami biała - na Kontakt 24 dostaliśmy materiały z wielu zaśnieżonych miejsc Polski. Kolejne świąteczne dni przyniosły temperaturę oscylującą w granicach 4 stopni, a to nie sprzyjało już utrzymywaniu się śniegu.

Czy w tym roku mamy szansę na białe święta?

Jak sprawdziła Arleta Unton-Pyziołek, około 18 grudnia nad Oceanem Atlantyckim uformować ma się potężny wir. Taki niż najpierw zwykle ściąga ciepłe deszczowe masy powietrza znad środkowego Atlantyku, by po kilku dniach przynieść duży chłód znad surowej Arktyki. Szansa jest. Wynosi około 60-70 procent.

>>> CZYTAJ WIĘCEJ O POGODOWYCH PRZEWIDYWANIACH NA BOŻE NARODZENIE