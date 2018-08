Bociany opuszczają Polskę wcześniej niż zwykle. Jak przypuszczają ornitolodzy, ma to bezpośredni związek z tegorocznym ciepłym i suchym latem. - Prawdopodobnie te ptaki najadły się, zebrały sobie zapasy energetyczne i po prostu pod koniec lipca były już gotowe do odlotu - tłumaczyła Gabriela Kułakowska z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Nadszedł nieuchronny czas, kiedy to bociany białe wylatują z Polski do "ciepłych krajów". Jak zaobserwowała ornitolog Gabriela Kułakowska z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, pierwsze ptaki odleciały z monitorowanego przez nią gniazda już 13 lipca. Były to trzy młode, w pełni lotne osobniki.

Bociany zbierają się w grupy na sejmikach, po czym wyruszają w drogę. Zwykle odbywa się to w ostatnich dniach sierpnia lub na początku września. Ornitolodzy mówią, że to jedne z najwcześniejszych odlotów od wielu lat. Przypuszczają, że jest to spowodowane ciepłym i suchym latem.

- Prawdopodobnie te ptaki najadły się, zebrały sobie zapasy energetyczne i po prostu pod koniec lipca były już gotowe do odlotu - tłumaczyła Kułakowska. - Tak naprawdę to są oportuniści, więc jedzą i pasikoniki, i dżdżownice, i norniki, i młode pisklęta, które biegają po ziemi - wymieniała. Dodała, że ptaki, które przyleciały do kraju pod koniec kwietnia, zdążyły wcześnie odchować młode, które były już pod koniec lipca gotowe do długiej drogi.

Bocianów nie ma już między innymi w Europejskiej Wsi Bocianiej w Pentowie na Podlasiu. Znajduje się tam 20 gniazd, które w tym roku zamieszkiwało około sto ptaków. Teraz są puste. - Niestety, tak bez pożegnania - mówił Łukasz Toczyłowski z Dworu Pentowo. - W ciągu dnia były momenty, że bociany stąd wylatywały, zostawały tylko jedna-dwie sztuki, czyli można sądzić, że sejmikują, czyli zbierają się na takie narady przed odlotem - dodał.

- Odlatują sobie do Afryki, tam gdzieś parę miesięcy pobędą i znowu wrócą do nas, bo u nas wtedy będzie więcej jedzonka - mówił Arkadiusz Juszczyk z nadleśnictwa Krynki.

Bociany zimują w większości w Afryce, docierając do niej przeważnie przez cieśninę Bosfor. Niektóre wybierają również drogę nad Półwyspem Iberyjskim. W ciepłe zimy zdarza się, że ptaki pozostają w Hiszpanii. Docierają nawet do Republiki Południowej Afryki. Dziennie przebywają 150-200 kilometrów. W Polsce gniazduje około 25 procent światowej populacji tego ptaka.

