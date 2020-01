Bolid nad Polską. Mógł być "najjaśniejszy od lat"

Eksplozja na Słońcu, jakiej dotąd nie widziano - 22-12-2019 Amerykańska agencja kosmiczna zaobserwowała na powierzchni naszej gwiazdy nowy typ eksplozji magnetycznej. Naukowcy teoretyzowali o nim już około 15 lat temu, jednak dopiero teraz zauważono go dzięki obserwatorium dynamiki Słońca. czytaj dalej

W niedzielę do redakcji Kontaktu 24 zaczęły spływać informacje o jasnym obiekcie, który rozświetlał niebo w kilku miejscowościach.

Uchwyciła go kamera Reporterki 24.

Przelot obiektu zarejestrowała kamera umieszczona przed domem Reporterki 24 Karoliny w Miszewku w województwie pomorskim. Nagranie powstało o godzinie 4 nad ranem. Widać na nim, jak na niebie przelatuje meteor nazywany również bolidem.

Jak podaje Karol Wójcicki, popularyzator astronomii "Z głową w gwiazdach", mógł to być "najjaśniejszy bolid nad Polską od lat".

"Bolid rozbłysnął do jasności większej od Księżyca w pełni. Niektórzy świadkowie donoszą o efektach akustycznych które pojawiły się kilka minut później" - informuje Wójcicki.

Bolid o największym jak dotąd magnitudo przeleciał nad Polską 30 października 2015, należał do roju Taurydów.



Bolid - co to jest?

Bolid to spadający meteor, który jest bardzo jasny - jaśniejszy niż Wenus, czyli planeta, którą doskonale widać na niebie. Tę jasność obiekt zawdzięcza temu, że jego wielkość dochodzi nawet do kilkunastu centymetrów. To dużo jak na meteor. Kiedy taka skała znajdzie się w atmosferze, spali się, pozostawiając po sobie bardzo jasny ślad. Znalezienie się bolidu w ziemskiej atmosferze to rzadkie zjawisko.