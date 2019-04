Prognoza pogody na dziś: porywisty wiatr i przelotne opady. Miejscami może zagrzmieć - 23-04-2019 Zapowiada się ciepły wtorek, miejscami przelotnie popada deszcz. Możliwe są też burze. W niektórych regionach powieje dość silny wiatr, a w Tatrach prognozowany jest halny i porywy do 130 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

We wtorek najsilniejsze porywy odnotowano na Kasprowym Wierchu, wiało tam z prędkością 108 kilometrów na godzinę, w Ustce - 79 km/h. W Toruniu, Bydgoszczy, Płocku i Warszawie wiatr w porywach rozpędził się do 76 km/h.

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagranie "burzy piaskowej" na drodze krajowej nr 7. Widać na nim, jak silny wiatr wzbił w powietrze piach i pył, widzialność była ograniczona.

- Brak opadów deszczu w ostatnim czasie spowodował, że gleba jest wysuszona - powiedział synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski. - Na terenach otwartych porywisty wiatr może wzbić w górę drobne frakcje piasku i pyłu - dodał.

Według prognoz Centrum Prognozowania Pyłu w Barcelonie we wtorek do Polski napłynie również pył znad Sahary.

Przewrócone drzewo

Przed południem wiatr przewrócił drzewo, które zatarasowało w Starym Polu (woj. pomorskie) jeden z pasów ruchu drogi krajowej nr 22. Do czasu usunięcia przeszkody wprowadzono ruch wahadłowy. Pierwotnie szacowano, że prace przy usuwaniu wiatrołomu mogą potrwać nawet do godziny 13, strażakom udało się je jednak przeprowadzić szybciej.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwach:

- zachodniopomorskim, we wszystkich powiatach, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o prędkości 35-45 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h z południowego wschodu i wschodu. Alert obowiązywać będzie do godziny 21;

- pomorskim, we wszystkich powiatach, synoptycy prognozują silny, południowo-wschodni wiatr wiejący ze średnią prędkością od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h;

- kujawsko-pomorskim, we wszystkich powiatach, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego, południowo-wschodniego wiatru o średniej prędkości 30-45 km/h, w porywach do 85 km/h;

- warmińsko-mazurskim, we wszystkich powiatach poza: gołdapskim, węgorzewskim, kętrzyńskim, giżyckim, oleckim, ełckim, piskim, mrągowskim, synoptycy prognozują silny wiatr wiejący z prędkością 25-40 km/h, w porywach od 65 km/h do 80 km/h z południowego wschodu;

- mazowieckim, we wszystkich powiatach poza: grójeckim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, radomskim, zwoleńskim, lipskim, Radom, szydłowieckim. Przewiduje się silny wiatr wiejący z prędkością 35-45 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego wschodu;

- lubelskim, we wszystkich powiatach poza: opolskim, kraśnickim, janowskim, biłgorajskim. Wiatr może wiać tam z prędkością 35-45 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego wschodu.

Ostrzeżenia obowiązują do godziny 21.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.