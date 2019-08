Burza powaliła drzewa w Białej Podlaskiej

Prognoza pogody na dziś: deszcz i burze w części kraju - 20-08-2019 We wtorek w regionach południowych i w centrum mogą pojawić się opady deszczu. Lokalnie we znaki dadzą się także burze. Warunki biometeorologiczne będą zróżnicowane. czytaj dalej

W poniedziałek i w nocy z poniedziałku na wtorek przez Polskę przechodziły burze. Jak informowała późnym wieczorem synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, od Podlasia przez Mazowsze, Kielecczyznę po Małopolskę rozciągał się front atmosferyczny, na którym występowały umiarkowane wyładowania. Opady, jakie im towarzyszyły sięgnęły 20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiało z prędkością około 80 kilometrów na godzinę.

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy relację z burzowej pogody.

Połamane konary w Białej Podlaskiej

Nad Białą Podlaską wyładowania okazały się wyjątkowo gwałtowne. Silny wiatr łamał konary i drzewa.

- Po burzy która przeszła nad miastem, zostaliśmy zadysponowani do drzewa powalonego na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Zamkowej. Do działań przeznaczono dwa zastępy - relacjonował aspirant Piotr Chalimoniuk ze straży pożarnej w Białej Podlaskiej. - Tutaj można mówić o dużym szczęściu, że drzewo, które przewróciło się na jezdnię nie spadło na żaden z przejeżdżających samochodów, ani nie doszło do sytuacji, w której jadący samochód uderzyłby w to drzewo - stwierdził aspirant.

Jak dodał ich działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i uprzątnięciu drzewa, które zalegało na jednym pasie jezdni. Ponad to usuwano także drzewo, które zawisło nad przejściem w jednym z parków.

Według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pogoda może być gwałtowna jeszcze we wtorek i w środę. Sprawdź, gdzie będą burze.