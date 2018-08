Burze i intensywne opady. Drzewo spadło na przyczepę, 12-latek w szpitalu

Silny wiatr, który towarzyszył czwartkowym burzom, powalił drzewo na przyczepę kempingową w Osieku (Lubuskie). 12-letni chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala. W Wałczu (Zachodniopomorskie) intensywne opady doprowadziły do podtopień. Na Kontakt 24 otrzymywaliśmy Wasze pogodowe relacje.

Powalone drzewo w Lubuskiem

W czwartek nad Polską od godzin przedpołudniowych przechodziły burze. Najwięcej było ich na północy kraju, ale pojawiały się też na pozostałym obszarze.

Jak poinformował nadkomisarz Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, w miejscowości Osiek w powiecie strzelecko-drezdeneckim na zaparkowaną przyczepę kempingową spadło drzewo. W środku były cztery osoby. W miejscu, gdzie upadło drzewo, był 12-letni chłopiec. - Na początku nie dawał oznak życia. Strażacy wspólnie z pogotowiem ratunkowym podjęli reanimację i udało się przywrócić czynności życiowe chłopcu - relacjonował rzecznik.

Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował go do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Chłopiec był w ciężkim stanie, miał rozległe urazy wewnętrzne.

Drzewo spadło na przyczepę kempingową (KWP w Gorzowie Wlkp.)





Oberwanie chmury w Czarnem

Intensywnie padało także w Czarnem (Pomorskie). Jak poinformował mł. bryg. Dariusz Lubianiec, zastępca komendanta lubuskiej straży, odnotowano 56 zgłoszeń. Związane były z lokalnymi podtopieniami budynków. W jednym przypadku drzewo przygniotło dwa samochody. Nikt nie został ranny. Woda zalała też izbę przyjęć szpitala. Obyło się jednak bez ewakuacji.

- Woda wdarła się z ulicy przez drogę dojazdową do garażu i wpadła do garażu, który jest obniżony o około 80 centymetrów - mówił jeden z mieszkańców miejscowości. Dodał, że straż szybko zjawiła się na miejscu i wypompowywała wodę. - Straty są, ale z naturą nikt nie wygrał i nic na to nie można poradzić - dodał.

Zalany Wałcz

Intensywne opady towarzyszyły w czwartek po południu burzom w Wałczu (Zachodniopomorskie).

Po godzinie 16 do dyżurnego Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa w Szczecinie wpłynęło pierwsze zgłoszenie o zalanej piwnicy w Wałczu. Do czwartkowego wieczora odnotowano około 20 zgłoszeń. Wszystkie z Wałcza. Najwięcej zalań dotyczy ulic: Kościuszki, Nowowiejskiej, 1-go maja, Kaszubskiej, Robotniczej, Mazowieckiej, Kołobrzeskiej, Królowej Jadwigi. Na miejscu pracują strażacy.

Zalania po przejściu burzy pokazujecie nam na nagraniach, które otrzymujemy na Kontakt 24:

