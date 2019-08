Burze w Polsce. Płonące budynki, połamane drzewa, poszkodowani

Prognoza pogody na jutro: upalnie i burzowo - 27-08-2019 W nocy na południu i zachodzie może zagrzmieć i popadać. Środa będzie upalna, temperatura sięgnie 33 stopni Celsjusza. W wielu regionach pojawią się burze. czytaj dalej

We wtorek grzmiało w wielu regionach Polski. O godzinie 16 przez południową Wielkopolskę przeszła nawałnica. Piorun uderzył w oborę w Jankowie Przygodzkim koło Ostrowa Wielkopolskiego. Płomienie natychmiast objęły wnętrze budynku.

- Uderzenie pioruna było porządne, był taki potężny huk. Wyleciałem i widziałem ogień. Uratowałem jednego cielaka - relacjonował Krystian Cegła, świadek zdarzenia. Jako pierwszy przybiegł do obory i ratował byki.

Spłonęło bydło

- W wyniku wyładowania zapaliła się stodoła. Na skutek pożaru i silnego zadymienia padło najprawdopodobniej 11 sztuk bydła, reszta została ewakuowana przez właściciela - powiedział Tadeusz Niełacny. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca i ugaszenia pożaru. Na miejsce wysłano sześć jednostek straży pożarnej. Ponad 10 sztuk udało się uratować.

Ponadto w powiecie ostrowskim droga z Ostrowa Wielkopolskiego do Odolanowa oraz w kierunku Sulmierzyc została całkowicie zablokowana przez powalone drzewa. Strażacy z regionu działają przy usuwaniu skutków burzy w 18 miejscach, usuwają drzewa z dróg i linii energetycznych.

Nie tylko powiat ostrowski

We wsi Raczyce w powiecie ząbkowickim rozszalała się potężna wichura. Porywisty wiatr zerwał lub uszkodził około sześciu dachów.

Także w Poznaniu doszło do załamania pogody. Na Jeżycach w rejonie ul. Klaudyny Potockiej silny wiatr wyrwał wysokie drzewo wraz z korzeniami. Konar runął na sąsiedni budynek i się o niego oparł.

Pomorze Zachodnie też burzowe

W miejscowość Żółwin w powiecie kamieńskim na Pomorzu Zachodnim kilka drzew spadło na cztery domki letniskowe (jeden murowany i trzy drewniane). Uszkodzeniu uległy dachy, rynny i okna. Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych.

Interwencje na Dolnym Śląsku

Trzy osoby zostały poszkodowane po tym, jak na drodze krajowej nr 25 koło Drołtowic w powiecie oleśnickim drzewo spadło na przejeżdżające samochody. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.Jak poinformował we wtorek aspirant sztabowy Sławomir Gierlach z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy do zdarzenia doszło po godzinie 16.30.

- Jak relacjonowali świadkowie, doszło tam wcześniej do załamania pogody, wystąpiły nagłe podmuchy wiatru. W wyniku tego zdarzenia uszkodzone zostały dwa samochody osobowe - przekazał policjant. Dodał, że jedna z poszkodowanych osób została przetransportowana do szpitala we Wrocławiu śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a dwie lżej ranne osoby zostały zabrane do szpitala karetką. Droga jest nadal zablokowana. Policja wytyczyła objazdy.