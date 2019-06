Burzowe zakończenie upalnego dnia. Wasze pogodowe relacje

Alert RCB: bardzo silny wiatr, burze i grad - 10-06-2019

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert RCB do mieszkańców 11 powiatów zachodniej Polski. Dotyczy on burz z porywistym wiatrem, rozpędzającym się w porywach do 115 kilometrów na godzinę. Obowiązują też ostrzeżenia przed upałami w niemalże całym kraju oraz przed burzami dla województw północno-zachodnich. czytaj dalej