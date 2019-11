Bushcraft i survival łatwiejsze w polskich lasach. "Musimy śledzić nowe trendy"

Nasze polskie żubry, niczym amerykańskie bizony, zaczynają wędrówkę do miejsc, gdzie będą mogły spokojnie spędzić zimę. W Bieszczadach żyje ponad 550 osobników. czytaj dalej

Osoby uprawiające survival i bushcraft będą mogły realizować swoje hobby na terenach Lasów Państwowych bez obaw o naruszenie prawa. Pilotażowy program w kilkunastu regionach Polski ruszy 21 listopada.

- Wyznaczyliśmy łącznie 43 obszary na terenie 15 z 17 regionalnych dyrekcji, w sumie obejmujące ponad 65 tysięcy hektarów lasów. Najmniejszy z nich liczy 224 hektary, a największy - 5371. Na całej powierzchni tych terenów bushcrafterzy będą mogli uprawiać najważniejsze dla nich aktywności zgodnie z ustalonym regulaminem - powiedział dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny.

Zasady korzystania z lasów

W granicach wyznaczonych obszarów będzie można biwakować w dowolnym miejscu w grupie do czterech osób i nie dłużej niż dwie noce z rzędu bez zgody nadleśnictwa. Należy je tylko o tym uprzedzić. Biwakujący będą musieli posprzątać po sobie i przywrócić miejsce do stanu, w jakim go zastali.

- Musimy śledzić nowe trendy w rekreacji i starać się zapewnić każdemu swobodę realizowania jego pasji w lesie. Użytkownicy lasu powinni z kolei zrozumieć obowiązki i odpowiedzialność leśników, zwłaszcza za bezpieczeństwo ludzi i przyrody - powiedziała naczelnik Wydziału Społecznych Funkcji Lasu w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Anna Pikus.

Aby poznać wzajemne potrzeby leśników oraz bushcrafterów i survivalowców od 2018 roku prowadzone były konsultacje i warsztaty. Podczas spotkania w marcu tego roku wypracowano wspólne rozwiązanie i rozpoczęto prace nad jego wdrożeniem.

Leśnicy skorzystali z zapisu w ustawie o lasach z 1991 roku. Artykuł 30. tej ustawy zabrania biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego, jednak nie określa dokładnie tego, na jak szerokim obszarze lasu można "biwakować".

Mapa obszarów dla bushcraftu i survivalu (Lasy Państwowe)

Instrukcja zachowania się w lesie (Lasy Państwowe)

"To może być przełom"