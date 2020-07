Był jak taran. Wał szkwałowy sunął nad Mazowszem

Burze z gradem. IMGW podniósł stopień ostrzeżeń - 02-07-2020 Pogoda będzie niebezpieczna. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed burzami z gradem. Wydano ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i pierwszego stopnia. czytaj dalej

W nocy ze środy na czwartek grzmiało na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce. W podwarszawskiej Zielonce w powiecie wołomińskim widoczny na niebie był wał szkwałowy - zapowiedź nadchodzącej burzy. Sunące nad budynkami ciemne chmury nagrała Reporterka 24 Iwona.

W części kraju obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami z gradem.

Czym jest wał szkwałowy?

Wały szkwałowe, inaczej chmury szelfowe, powstają na przednim skraju chmury burzowej w wyniku starcia się dwóch frontów atmosferycznych. Zazwyczaj towarzyszą cumulonimbusom, czyli kłębiastym chmurom deszczowym. Zwiastują nagłe opady atmosferyczne: zacinający deszcz, grad lub śnieg. Nadejście wału poprzedza porywisty i gwałtowny wiatr zwany szkwałem.

Pogoda na czwartek

W czwartek na południu, zachodzie i w centrum przelotnie popada deszcz. Pojawią się tam też burze z opadami do 30 litrów wody na metr kwadratowy, porywami wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad. W pozostałej części kraju będzie pogodnie, choć na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach możliwe są słabe i przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 24 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 30 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce.