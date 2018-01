"Chodzi od posesji do posesji, przeskakuje płoty". Zobaczcie łosia uciekiniera

Czujna Reporterka 24, pani Maria, w niedzielę rano w Pieckach (woj. warmińsko-mazurskie) nagrała spacerującego łosia. Szlachetne zwierzę wałęsało się między budynkami i zaglądało w doniczki.

Nagrania otrzymaliśmy na Kontakt 24:

Wideo Łosia widziano w Ostrowiu Pieckowskim (materiał reportera Kontaktu 24: Maria)





"Łoś Angeles"

- Ja go zobaczyłam dopiero dziś rano - tłumaczyła pani Maria. - Chodzi od posesji do posesji, przeskakuje płoty, zagląda do doniczek. Niektórzy mieszkańcy dokarmiają go. Stał się główną atrakcją naszej wsi - stwierdziła.

Jak powiedziała pani Maria w rozmowie z redakcją Kontaktu 24, zwierzę widziano jeszcze w sobotę wieczorem, gdy przechadzało się samopas po cudzych posesjach.

Jak przekazała młodsza aspirant Dorota Kulig, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, łoś uciekł z Ośrodka Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie.

- Ośrodek zobowiązał się odłowić zwierzę. Jak deklarują [pracownicy], łoś nie jest niebezpieczny - powiedziała mł. asp. Kulig. Podkreśliła jednak, że należy zachowywać środki bezpieczeństwa, ponieważ jest to dzikie zwierzę.

~Maria Łoś w Pieckach