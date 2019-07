Trąby powietrzne, burze z gradem, upał. IMGW ostrzega - 01-07-2019 Przybywa alertów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem i burzami z gradem. Istnieje ryzyko wystąpienia trąb powietrznych. czytaj dalej

Pierwszy dzień lipca przyniósł do Polski bardzo gwałtowną pogodę. To wynik pchania się powietrza polarnego morskiego znad północnego Atlantyku, co skutkuje zderzeniem się dwóch mas nad naszym krajem.

Przed gwałtowną pogodą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do osób przebywających na terenie 10 województw Alert RCB. Apeluje, aby zachować najwyższe środki ostrożności.

"Nie chowaj się pod drzewami. Unikaj otwartych przestrzeni. Jeśli możesz, zostań w domu. Możliwy brak prądu" - czytamy w alercie RCB.

>>> SPRAWDŹ, GDZIE MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNIE

>>> SPRAWDŹ, GDZIE JEST BURZA

Wasze pogodowe relacje

Front burzowy przechodzi nad Polską. Aktualnie rozciąga się nad Dolnym, Opolskim i Górnym Śląskiem oraz Ziemią Łódzką, Mazowszem i Podlasiem. Miejscami burzom towarzyszą opady gradu.

Na Kontakt 24 przesyłacie relacje pogodowe:

~Pixelek Przed burzą w Rybniku

~Patryk87 Wichura - Gliwice



~Lala Przed burzą Bytom



~Marcin Burza z gradem w Wałbrzychu poczytaj

~Joanna Grad we Wrocławiu







~Pixelek Tuż przed burzą poczytaj

~Irena Grad, woj. opolskie, Gnojna

~Marcin Gradobicie

Sloma Grad w Szczawnie Zdroju poczytaj

~Monika Grad w Wałbrzychu poczytaj

~Marcin Burza z gradem w Wałbrzychu



~Rafał Grad. Bierutów woj. Dolnośląskie poczytaj

~Michal 5 minut burzy w okolicach Wrocławia. Nadolice Wielkie poczytaj

~Propejn Grad i burza na Dolnym Śląsku. Godzina 16.10 1 lipca 2019r.















~Kamil96 Grad

~mateusz Burza Białystok