Ciepła pogoda sprzyja żmijom. "Od nas zależy, czy sprowokujemy je do ataku"

Żmije zygzakowate coraz częściej można napotkać na górskich szlakach. To okres lęgowy tych węży, sprzyja im też ciepła pogoda - poinformował przyrodnik z Babiogórskiego Parku Narodowego Maciej Mażul. Zaapelował do turystów o uwagę i rozwagę.

Żmije zaczynają gody, będziemy widywać je częściej. "Mogą być zagrożeniem dla życia dzieci" - 17-04-2018 Nadchodzi okres, w którym podczas leśnych wycieczek będzie można częściej napotkać żmije. Leśnicy zalecają, aby na nie uważać. Ich ugryzienie może być groźne dla naszego zdrowia. czytaj dalej

Najlepiej zejść im z drogi

Ratownicy GOPR i przyrodnicy uspokajają jednak: żmija nie zaatakuje człowieka, jeśli nie czuje się zagrożona.

Przyrodnik Maciej Mażul podkreślił, że żmijom sprzyja ciepła pogoda. - Teraz szczególnie możemy te zwierzęta napotkać w miejscach nasłonecznionych, na kamieńcach, obrzeżach lasów lub w trawie na niekoszonych łąkach. Jeśli je spotkamy, to najlepiej zejść im z drogi. Żmija nie zaatakuje człowieka, jeśli nie czuje się zagrożona. To od nas zależy, czy sprowokujemy ją do ataku – tłumaczył.



Atak może jednak nastąpić, gdy turysta niechcący nadepnie zwierzę. - To dlatego trzeba bardzo uważać, idąc przykładowo przez łąkę. Dobrze mieć kij, którym odgarniemy trawę. Jeśli usłyszymy, że coś się w niej przesuwa, to najlepiej przejść obok – radził przyrodnik.

Nie lekceważyć ukąszenia

Ratownicy GOPR przestrzegają, że jeśli żmija zaatakuje, nie należy uciskać miejsca ukąszenia ani wysysać jadu. Nie wolno jednak ukąszenia lekceważyć. Najlepiej zabezpieczyć jego miejsce bandażem i wezwać na pomoc goprowców. Pomoc w górach można wezwać pod bezpłatnym numerem 985 lub 601 100 300.

Uwaga na żmije (PAP/Magdalena Kicia)

"Wyspa Węży": na jednym metrze kwadratowym zobaczysz kilka śmiercionośnych żmij - 08-07-2014 Jest takie miejsce na Ziemi, na którym raczej nikt nie chciałby się znaleźć. To Ilha de Queimada Grande - "Wyspa Węży". Na jeden metr kwadratowy przypada tam (w zależności od żródła) od 1 do 5 gadów. Żyją tam żmije, które - jak głoszą legendy - "topią" ludzkie mięso. czytaj dalej

Żmija zygzakowata

W górach częściej można teraz napotkać żmiję, niż to było kiedyś. - Z roku na rok coraz częściej krzyżują się szlaki tych zwierząt i ludzi. Sprzyja temu między innymi spora ilość nieużytków. Na niekoszonej łące myszołowom trudno jest je wypatrzeć – wyjaśnił Maciej Mażul.

W Beskidach żyje żmija zygzakowata (Vipera berus). Może osiągnąć 90 cm długości. Najczęściej można ją spotkać na obrzeżach lasów i polanach leśnych. Poznać ją można po sercowatej głowie, wyraźnie wyodrębnionej od reszty sylwetki i charakterystycznym zygzaku wzdłuż ciała (przy czym nie zawsze jest on widoczny), a także po pionowej źrenicy.