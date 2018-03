"Cieplutkie" ubranie i dobry humor. Bieszczadzkie rady na przetrwanie -26 stopni

Piękna pogoda, to tylko korzystać - mówi w rozmowie z TVN24 mieszkaniec Bieszczad. To w tym regionie w czwartek rano odnotowano rekordowo niską w obecnym sezonie zimowym temperaturę.

Mróz ściska Polskę od kilku dni. Chociaż zapowiadane ocieplenie coraz bliżej, to termometry wciąż wskazują wartości grubo poniżej zera stopni Celsjusza. W czwartek o poranku w bieszczadzkich Stuposianach odnotowano rekordowo niską temperaturę tej zimy, -28,7 st. C.

Niewiele cieplej było w położonej w województwie małopolskim Jabłonce. Tam stwierdzono -26,7 st. C.

Mieszkańcom mróz niestraszny

Wyżowa pogoda zapewnia jednak nie tylko mróz, ale także w ciągu dnia dużo słońca, w którego promieniach skrzy się leżący jeszcze gdzieniegdzie śnieg.

- Piękna pogoda, to tylko korzystać - stwierdził Łukasz Domański z bieszczadzkiej Polany w rozmowie z reporterem TVN24. Przekazał, że w jego miejscowości temperatura w czwartek rano spadła do -26,3 st. C, ale on sam "uwielbia taką pogodę".

- Dla mnie dzisiejsza temperatura to nie była żadna trudność. Cieplutko się ubrałem, no i poszedłem do pracy, bo zależy mi na tej pracy - opowiadał. Jako że zawiódł go samochód, który nie zapalił z powodu mrozu, część drogi do pracy musiał przebiec.

Jaka jest recepta na przetrwanie mroźnej zimy według mieszkańca Bieszczad? - Po prostu się pali w centralnym na okrągło - odparł.

Zimniej niż rekord?

Na termometrach w niektórych miejscach Bieszczad - a także w innych częściach kraju, jak sygnalizowali internauci - widać było w czwartek rano wskazania niższe od "rekordowego", nawet poniżej -30 stopni.

Dlaczego? Na odczyt temperatury przez termometr wpływa jego położenie, cień lub słońce i wiatr. Oficjalne odczyty pochodzą wyłącznie ze stacji meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ogródki meteorologiczne na tych stacjach są dokładnie sprawdzane. Ważna jest między innymi odległość od zabudowań, kierunki świata i rzeźba terenu.

"Oficjalnego" pomiaru dokonuje się w miejscu silnie zacienionym, na wysokości 200 centymetrów nad gruntem, w specjalnych klatkach meteorologicznych. Termometry zaokienne, z których najczęściej korzystamy, mogą ze względu na swe usytuowanie zawyżać lub zaniżać temperaturę.