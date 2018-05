W Bieszczadach pogoda sprzyja spędzaniu wolnego czasu na łonie natury. Jednak powinniśmy odpowiednio przygotować się do wędrówki po górach.

Ciepła pogoda sprzyja żmijom. "Od nas zależy, czy sprowokujemy je do ataku" - 07-05-2018 Żmije zygzakowate coraz częściej można napotkać na górskich szlakach. To okres godowy tych węży, sprzyja im też ciepła pogoda - poinformował przyrodnik z Babiogórskiego Parku Narodowego Maciej Mażul. Zaapelował do turystów o uwagę i rozwagę. czytaj dalej

Bieszczady i Beskid Niski to idealne miejsca do uprawiania pieszej i rowerowej turystyki.

W sobotni poranek termometry pokazywały nawet 19 stopni Celsjusza. Z każdą godziną wartości rosną. Dopiero w niedzielę spodziewane są w Bieszczadach opady deszczu. Taka pogoda sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu.

Możemy spotkać żmije

Na wycieczki górskie powinniśmy zabrać ze sobą między innymi jedzenie, napoje oraz naładowany telefon komórkowy, a w nim aplikację Ratunek.

Na bieszczadzkich szlakach oprócz pięknych widoków, możemy spotkać ciekawe osobniki, w tym żmije zygzakowatą.

- Otrzymaliśmy już pierwsze sygnały o ich pojawieniu się - poinformował Arkadiusz Kawalec, ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na Podkarpaciu żyją trzy odmiany barwne żmij zygzakowatych: brązowe, srebrzyste i czarne. Ich wspólną cechą rozpoznawczą jest zygzak na grzbiecie (tzw. wstęga kainowa) i znak "X" na głowie.

Cechą charakterystyczną tego gatunku jest pionowa źrenica oka.

Zejdźmy im z drogi

Żmija zygzakowata (Vipera berus) chętnie przebywa w miejsca nasłonecznionych, na skałach, obrzeżach lasów lub w niekoszonych łąkach. Jeśli spotkamy ją najlepiej zejść jej z drogi. Gady są płochliwe, same nie zaatakują człowieka, jeśli nie poczują się zagrożone i osaczone. To od nas zależy, czy sprowokujemy żmiję do ataku.

Uwaga na żmije (PAP/Magdalena Kicia)