"Co to była za noc!" Pełnia Truskawkowego Księżyca i obłoki srebrzyste

Polskie niebo zasnuwają olśniewające obłoki - 17-06-2019 W całej Polsce od niedawna mamy okazję obserwować efektownie wyglądające obłoki. Za ich pojawianie się odpowiedzialne jest specyficzne oświetlenie planety. czytaj dalej

Noc z poniedziałku na wtorek była kolejną, podczas której mogliśmy oglądać na niebie obłoki srebrzyste. Zdjęcia otrzymaliśmy od Reporterów 24 między innymi z Warszawy i Tychów.

- Obłoki srebrzyste są widoczne na niebie w okolicach przesilenia letniego, charakteryzującego się krótkimi i jasnymi nocami. Czas, w którym Słońce po zachodzie chowa się nie więcej niż 18 stopni pod północnym horyzontem, nazywamy białymi nocami. W takich warunkach tworzące się nad Arktyką obłoki doskonale odbijają światło słoneczne z drugiej strony planety. Dzięki temu wydaje nam się, jakby w środku nocy mieniły się srebrzysto-błękitnym blaskiem - mówił w rozmowie z tvnmeteo.pl Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor bloga "Z głową w gwiazdach".

Wójcicki dodał również, że obłoki w tym roku pojawiają się prawie każdej pogodnej nocy od końca maja.

Wójcicki dodał również, że obłoki w tym roku pojawiają się prawie każdej pogodnej nocy od końca maja.

- Każdy mieszkaniec Polski ma szanse je dostrzec samodzielnie. Największe szanse mamy na obserwacje pomiędzy 22 i 23.30, a później między 1.30 i 3 - poinformował.

Truskawkowa pełnia

Pełnia Truskawkowego Księżyca wbrew pozorom nie wzięła swojej nazwy od czerwonego zabarwienia Srebrnego Globu. Nazywana jest tak z powodu krótkiego okresu zbioru truskawek, który przypada na czerwiec. Określenie to wywodzi się z Ameryki Północnej, używali go Indianie Algonkinowie (Algonquin).

W Europie czerwcową pełnię nazywano Różanym albo Miodowym Księżycem. Pełnia Truskawkowego Księżyca na niebie pojawiła się w poniedziałek o godzinie 10.31 naszego czasu. Dobrze była widoczna dopiero po zapadnięciu zmroku.

"Co to była za noc! Noc pełna wrażeń. Z jednej strony pełnia, z drugiej obłoki. Nie wiedziałam, na co patrzeć" - napisała Reporterka 24, która wysłała zdjęcia z Warszawy. Zobacz relacje, które otrzymaliśmy na Kontakt 24:

