Cumulonimbus capillatus i wir. W okolicy Płocka mogła utworzyć się trąba powietrzna

Zagrożeniem będą ulewy. IMGW ostrzega - 04-10-2019 W sobotę i niedzielny poranek w południowych regionach Polski może intensywnie padać. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy. Spadnie do 45 litrów wody na metr kwadratowy. czytaj dalej

Cumulonimbus capillatus

W piątek po południu naszego internautę Szymona zaintrygowało zjawisko, które zaobserwował w okolicach Płocka na drodze numer 10 w kierunku Warszawy. Zrobił mu zdjęcia i postanowił przesłać je do naszej redakcji.

Jak powiedział nam synoptyk tvnmeteo.pl Wojciech Raczyński, zdjęcie przedstawia chmurę cumulonimbus capillatus z lejem kondensacyjnym. Nazwa cumulonimbus capillatus po łacinie oznacza "owłosiony, długowłosy". Chmurę tę można poznać po tym, że jej część szczytowa jest bardzo pierzasta. Jeśli chodzi o lej kondensacyjny, to jest to zalążek trąby powietrznej. Niewykluczone, ze na zdjęciach jest trąba, jednak trudno to określić, gdyż nie widać na nich tego, czy zjawisko dotknęło ziemi.

Synoptyk dodał, że na terenie Polski w piątek pojawiały się chmury burzowe, a więc lokalnie mogła utworzyć się trąba powietrzna.