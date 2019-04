"Czeka nas kolejna dostawa pyłu". Tym razem znad Sahary

CZYTAJ TAKŻE: CO SPRAWIA, ŻE PYŁ SAHARYJSKI DOCIERA DO POLSKI>>

O skali zamieci piaskowych, które we wtorek pojawiły się w Polsce, świadczy zdjęcie satelitarne agencji kosmicznej NASA, na którym wyraźnie widać smugi pyłu nad naszym krajem. Były one niesione przez silne porywy wiatru, który przy powierzchni rozpędzał się nawet do 80 kilometrów na godzinę. Podobna była prędkość wiatru w wyższych partiach atmosfery.

- Ten pył był z jednej strony zamiatany mocno przy ziemi, z drugiej - unoszony do góry - tłumaczyła w środę w programie "Wstajesz i wiesz" TVN24 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Wtorkowe zawieje pyłowe nad Polską widoczne na zdjęciach satelitarnych (NASA)

Stepy w Polsce, czyli skutki niedostatku deszczu

Setki uszkodzonych budynków, tysiące powalonych drzew, "szokująca" liczba pożarów - 24-04-2019 Niemal pięć tysięcy razy interweniowała we wtorek straż pożarna ze względu na silny wiatr i pożary. Doszło do 363 pożarów lasów, a 842 razy płonęły trawy i nieużytki. Po wtorkowych wichurach, w środowy poranek nadal tysiące odbiorców nie miało prądu,. czytaj dalej

Powstawaniu burz piaskowych sprzyja stepowienie - proces przemiany łąk czy zarośli w obszary z roślinnością sucholubną, głównie trawiastą. W przeszłości zjawisko to dotyczyło w Polsce niemal wyłącznie terenów Wielkopolski i Kujaw. Obecnie klimatolodzy zwracają uwagę, że pojawia się w kolejnych regionach, w tym na południu kraju.

- To stepowienie, wysuszanie się terenu, wynika z niedoboru opadów deszczu - wyjaśniła synoptyk.

Jak podkreśliła, ostatnie silniejsze opady w Polsce wystąpiły na początku ubiegłego miesiąca. W drugiej połowie marca deszczu było mniej, a w kwietniu były regiony, w których nie spadła już ani jedna kropla.

W kolejnych dniach zapowiadane są lokalne burze z bardziej znaczącymi opadami, rzędu 20-30 litrów na metr kwadratowy. - Ale to niestety będą tylko i wyłącznie opady punktowe - podkreśliła Unton-Pyziołek.

Pył znad Sahary

Wtorkowe pyły i zamiecie piaskowe, jakie pojawiły się w wielu miejscach Polski, miały rodzimą genezę. Natomiast Polska pozostaje w strumieniu powietrza płynącego znad Afryki Północnej, a to oznacza napływ pyłu także znad Sahary.

Prędkość wiatru na wysokości 2500 kilometrów w środę około godziny 8 (Ventusky.com)

Burze pyłowe nad Polską. "Możemy się ich spodziewać coraz częściej" - 23-04-2019 We wtorek porywisty wiatr w Polsce wzbijał w powietrze piasek, powodując burze pyłowe. Jak tłumaczył Szymon Walczakiewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego, takie zjawiska mogą pojawiać się w naszym kraju częściej. czytaj dalej

Jak tłumaczyła, strumień saharyjskiego pyłu porusza się w atmosferze bardzo szybko, z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. W środę rano początek strefy pyłu znajdował się - mówiła Unton-Pyziołek - nad Małopolską, Dolnym Śląskiem i Opolszczyzną, a do wieczora może przemieścić się do północno-wschodnich regionów Polski.

Saharyjski pył może być pożyteczny

Meteorolog przyznała, że saharyjski pył może stanowić pewne niebezpieczeństwo, jednak nie powinien być tak groźny i uciążliwy, jak na południu Europy.

- U nas to obciążenie pyłem nie jest tak duże - zauważyła. - Natomiast ten pył, unoszący się w powietrzu, może przyczynić się w nadchodzących dniach do tego, że będą większe sumy opadów - dodała.

Zawartość pyłu przy ziemi w środę o godzinie 12 (University of Athens)

Burzliwy czas w pogodzie. Pod koniec tygodnia ochłodzenie - 23-04-2019 Kolejne dni przyniosą bardzo dynamiczną pogodę. W wielu regionach możliwe są burze z porywistym wiatrem i ulewnym deszczem. Do soboty będzie bardzo ciepło, ale od niedzieli zrobi się chłodniej. czytaj dalej

- Ta woda jakby otula drobinki piachu. Często, kiedy mamy większe zagęszczenie pyłu w atmosferze i kiedy mamy również napływ wilgotnego powietrza - czy to znad Morza Śródziemnego, czy Morza Czarnego - rozwija się większe, grubsze zachmurzenie, większe chmury burzowe. Więc jest szansa, że może ten pył nas wspomoże - stwierdziła.

Opady w Polsce są teraz bardzo potrzebne; w wielu regionach utrzymuje się wysokie ryzyko pożarowe.

Kolorowy deszcz

Prognoza pogody na dziś: pogodnie i ciepło, ale również wietrznie - 24-04-2019 Środa przyniesie w wielu regionach pogodną aurę. Lokalnie mogą jednak wystąpić opady deszczu i burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 stopnie Celsjusza, ale temperatura odczuwalna może być dużo niższa ze względu na silne porywy wiatru. czytaj dalej

- Będzie miał takie zabarwienie pomarańczowoczerwone - wyjaśniła.

- Na południu Europy, gdzie obciążenie na metr sześcienny pyłem było dużo większe, niż będzie to nad Polską, widoczne były takie opadające pyły na samochodach, na parkingach - opowiadała.

Zaznaczyła, że u nas tego rodzaju deszcz, choć zdarza się dość rzadko, "nie jest to żadna anomalia". - On u nas również występuje, szczególnie kiedy nad Saharą są bardzo silne burze piaskowe w okresie wiosennym przy napływie chłodnego powietrza - wyjaśniła.

Pył znad Sahary nad Polską (PAP/Maciej Zieliński)

Burze i zawieje pyłowe

Jak podkreśliła Arleta Unton-Pyziołek, obecnie nie można mówić o występowaniu w Polsce burz piaskowych, natomiast we wtorek w naszym kraju wystąpiły zawieje pyłowe, piaskowe, powodowane przez silne podmuchy wiatru. Do burzy trzeba bowiem silnej konwekcji, unoszenia się mas ciepłego powietrza, a to jeszcze nie występuje.

Całość rozmowy obejrzysz tutaj: