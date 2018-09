Czterogodzinne opóźnienia pociągów, wywrócona łódka, tysiące ludzi bez prądu

Porywisty wiatr może zagrażać co najmniej do czwartku. Prognoza ostrzeżeń - 24-09-2018 Pogoda, która w weekend i w poniedziałek w wielu miejscach prezentowała swe groźne oblicze, także w kolejnych dniach może sprawić sporo kłopotów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wydanie ostrzeżeń przed silnym, porywistym wiatrem. czytaj dalej

Czterogodzinne utrudnienia

W nocy z niedzieli na poniedziałek nad Polską przeszły wichury, które spowodowały wiele szkód. Jeszcze w poniedziałek burzliwa i wietrzna aura sprawiała kolejne kłopoty.

W poniedziałek około godziny 5.30 na zjeździe z Centralnej Magistrali Kolejowej w kierunku Krakowa na odcinku Sprowa-Starzyny z powodu warunków atmosferycznych uszkodzony został słup energetyczny. Ruch pociągów został wstrzymany. Na miejsce skierowany został zespół techniczny Polskich Linii Kolejowych.

Pociągi dalekobieżne, jadące zmienioną, dłuższą trasą przez Kielce i Żelisławice odnotowywały ponadczterogodzinne opóźnieniem. W związku z trudnościami z zapewnieniem powrotnej jazdy, pociąg PKP Intercity relacji Gdynia Główna-Warszawa Zachodnia, został odwołany na całej trasie. Pociąg relacji Kraków Główny-Gdynia Główna został skrócony do relacji Kraków Główny-Warszawa Wschodnia. Podróżni na podstawie ważnego biletu mogli kontynuować jazdę innymi składami.

Przewrócona łódka

"Było lato, zrobiła się zima. Super". Turyści zadowoleni, ratownicy ostrzegają - 24-09-2018 Minus trzy stopnie i śnieg pada cały czas - donosił w poniedziałek po południu z Tatr reporter TVN24. Napotkanych na Kasprowym Wierchu turystów cieszyła zima na początku jesieni. Ratownicy TOPR jednak ostrzegają: aura niesie wiele zagrożeń. czytaj dalej

Jak poinformowała w poniedziałek sierżant Mirosława Piątek, oficer prasowa Państwowej Komendy Policji w Żywcu, w niedzielę o godzinie 18.00 funkcjonariusze otrzymali informację, że w wodach Jeziora Żywieckiego znajduje się kilka osób. Sytuacja była poważna, bo wiał silny wiatr, a woda była zimna.

- Policjant z komisariatu w Łodygowicach, który w sezonie pilnuje bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem Żywieckim, pomimo iż miał wolne stawił się na służbie. Stanął za sterami policyjnej motorówki i wspólnie z innymi policjantami wypłynęli na jezioro - opowiadała sierżant Piątek.

Gdy dopłynęli na miejsce, okazało się, że w wodzie znajduje się czterech mężczyzn. Dwóch najbardziej wyczerpanych policjanci wzięli na pokład swej motorówki. Dwóch pozostałych podjęli z wody strażacy, którzy w tym czasie dotarli na miejsce. Żeglarze zostali przetransportowani do brzegu i przekazani ekipie karetki pogotowia. Mężczyźni byli mocno wychłodzeni, ale nic poważnego im się nie stało. Po przebadaniu mogli udać się do domów.

Trudna sytuacja pogodowa utrzymuje także w Tatrach. Czytaj więcej tutaj.

Drzewo blokuje drogę

Jesień - tak, plucha - nie. Wiatr nie odpuści, ale deszcz popada tylko lokalnie - 24-09-2018 Kolejne dni zapowiadają się na ogół słonecznie. Tylko miejscami można się spodziewać opadów deszczu. O typowo letniej temperaturze już zapomnijmy, choć cieplejsze chwile nie są wykluczone. Nie opuści nas porywisty wiatr. czytaj dalej

Problemy z prądem

Utrudnienie utrzymywało się w poniedziałek po południu na drodze krajowej numer 36 odcinek Lubin-Rawicz w miejscowości Wąsosz (województwo dolnośląskie). Przewrócone drzewo blokowało przejazd, wprowadzony został ruch wahadłowy.

W wyniku silnego wiatru doszło do licznych zerwań linii energetycznych, na drogi padały drzewa i konary. Jak informowało w poniedziałek rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, bez prądu pozostawało 159,1 tysiąca odbiorców - najwięcej w województwie małopolskim (37,2 tysiąca), lubelskim (35,4 tys.) i świętokrzyskim (33,7 tys.).

Usuwanie większości awarii na liniach energetycznych, spowodowanych wichurami, powinno się zakończyć do wieczora - przewidywał w poniedziałek po południu prezes PGE Dystrybucja Wojciech Lutek. - Sytuacja cały czas się zmienia. Nasze służby pracują cały czas nad tym, aby zniwelować skutki wiatru. (...) Myślę, że do godzin wieczornych powinniśmy się uporać już w większości z tymi awariami – zapewniał prezes.

W poniedziałek wieczorem spółka poinformowała, że na terenie jej działania bez prądu pozostawało jeszcze około 4 tys. odbiorców z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, natomiast większość awarii została usunięta. PGE Dystrybucja dostarcza prąd w województwach wschodniej i środkowej Polski.

Spółka Tauron, która dostarcza prąd odbiorcom w południowej Polsce zarejestrowała w sumie ponad 5 tys. zgłoszeń dotyczących uszkodzeń linii niskiego napięcia i - jak podała wieczorem w komunikacie - liczba ta rośnie. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwie śląskim i małopolskim. Utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne utrudniają prace przy usuwaniu awarii, dlatego energetycy z Tauronu przewidywali, że odbudowa niektórych linii energetycznych może potrwać do późnych godzin wieczornych, a niektóre uszkodzenia będą jeszcze usuwane we wtorek.

Chmury burzowe i wielki lej na Lubelszczyźnie - 24-09-2018 Weekend obfitował w gwałtowne zjawiska atmosferyczne. W sobotę nad krajem występowały burze, którym towarzyszył silny wiatr. We wsi Suchodoły w województwie lubelskim pojawił się lej, który mógł być trąbą powietrzną. czytaj dalej

Siedmioro rannych, trzy wypadki

Jak informował w poniedziałek rano rzecznik Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Frątczak, łącznie od północy strażacy interweniowali niemal 1500 razy. W ciągu dnia okazało się, że ta liczba rosła. W większości przypadków usuwano połamane drzewa.

- Jedna osoba została ranna. W Rabce-Zdroju w województwie małopolskim drzewo spadło na linię energetyczną, w wyniku czego na placu zabaw niegroźnie ranne zostało 5-letnie dziecko - przekazał Frątczak.

Po południu rzecznik powiedział, że liczba interwencji do godziny 16 wzrosła do 3235, a liczba osób rannych do siedmiu.

- W związku z pogodą doszło w kraju do trzech wypadków. W województwie lubelskim trzy samochody osobowe najechały na konar drzewa, efektem czego trzy osoby trafiły na obserwację do szpitala. Ponadto na jeden samochód osobowy spadło drzewo. Przebywająca w nim kobieta doznała złamania nogi – powiedział Frątczak. Dodał, że w województwie świętokrzyskim również doszło do wypadku, w którym mężczyzna kierujący samochodem osobowym najechał na przewrócone drzewo. Kierowca został zabrany do szpitala na obserwację.

Uszkodzone zostały też 183 budynki, w tym 101 mieszkalnych.

"Nie nadążamy odbierać telefonów"

Prognoza pogody na dziś: silny wiatr, sztorm i deszcz - 24-09-2018 Poniedziałek będzie deszczowy w całym kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 stopni Celsjusza. W wielu regionach powieje silny wiatr. czytaj dalej

W województwie lubelskim strażacy w poniedziałek rano odebrali niemal 300 telefonów z prośbami o interwencje. - Ciągle napływają nowe zgłoszenia, nie nadążamy odbierać telefonów - powiedział dyżurny komendy wojewódzkiej straży pożarnej w Lublinie Andrzej Walczak.

Interwencje strażaków dotyczyły głównie usuwania z dróg połamanych drzew i konarów oraz pomocy przy uszkodzonych dachach. Zablokowana została droga krajowa nr 19 w miejscowości Tomaszówka między Lublinem a Kraśnikiem. Samochód osobowy zatrzymał się tam przed powalonym drzewem, a z tyłu najechała na niego ciężarówka. Dwie osoby zostały odwiezione do szpitala.

Powalone drzewa zablokowały też drogę krajową nr 82 w miejscowości Suchawa między Łęczną a Włodawą. W Lublinie konar spadł na samochód firmy oczyszczającej miasto, nikomu nic się nie stało.

Setki interwencji na południu

Do godzin popołudniowych małopolscy strażacy interweniowali 440 razy, najwięcej w powiatach: krakowskim, tarnowskim, wadowickim i oświęcimskim. Wezwania dotyczyły głównie usuwania powalonych drzew, połamanych gałęzi i zabezpieczenia uszkodzonych dachów.

"Zrobiło się biało". Krupa śnieżna na północy Polski - 24-09-2018 Początek jesieni przyniósł silny wiatr i duże ochłodzenie. Dodatkowo na północy Polski spadła krupa śnieżna, pojawiają się tam również pierwsze burze. Zdjęcia i nagrania przesyłacie na Kontakt 24. czytaj dalej



Na Podkarpaciu straż pożarna, według danych przekazanych w poniedziałek po południu, interweniowała prawie 500 razy. - Strażacy wyjeżdżali głównie do połamanych drzew lub konarów, które tarasowały ulice lub chodniki. Skutki silnego wiatru dotknęły wszystkie powiaty regionu - poinformował w poniedziałek rano rzecznik podkarpackiej PSP Marcin Betleja. W całym województwie z powodu zerwania linii energetycznych, pozbawionych prądu zostało 37 tys. odbiorców.

Najwięcej interwencji zanotowano w powiatach: krośnieńskim, jasielskim i sanockim.

Rzecznik zalecił, żeby w ciągu dnia nie przebywać w parkach i na terenach zadrzewionych. - Nie zostawiajmy także samochodów pod drzewami czy reklamami wielkopowierzchniowymi. Z balkonów budynków usuńmy przedmioty, które w razie silnych podmuchów wiatru mogą być groźne dla otoczenia - przypomniał.

Świętokrzyskie z wiatrem

Silny wiatr, któremu towarzyszyły intensywne opady deszczu, pojawił się w województwie świętokrzyskim około godz. 3. Jak powiedział dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach Józef Białogoński, do godz. 7. strażacy interweniowali 132 razy - usuwali głównie połamane konary drzew i przewrócone drzewa z dróg.

- Nie ma osób poszkodowanych - to najważniejsze. Nie mamy także informacji, żeby gdzieś były uszkodzone budynki czy zerwane dachy - dodał.

Jak zabezpieczyć się przed wichurą

Mocno powiało na Śląsku

Pogoda na 16 dni: nieodwracalna zmiana temperatury - 23-09-2018 Ciepłe dni - z temperaturą powyżej 20 stopni - od tego weekendu będą rzadkością. czytaj dalej

Straż pożarna w województwie śląskim odnotowała około 700 interwencji.

- Pogoda nadal jest zmienna, mimo usuwania awarii ciągle mamy zgłoszenia kolejnych - powiedział Łukasz Zimnoch ze śląskich struktur spółki Tauron Dystrybucja. Najwięcej zgłoszeń o uszkodzeniach energetycy mają z powiatów: bielskiego, będzińskiego i gliwickiego.

Rzeczniczka śląskiej straży pożarnej mł. byrg. Aneta Gołębiowska powiedziała po południu, że do rozmaitych interwencji związanych z silnym wiatrem strażaków wzywano około 450 razy. - Były to przede wszystkim wezwania do usunięcia drzew i konarów powalonych na drogi, linie energetyczne i samochody. Wszystkie drogi są obecnie przejezdne, nie ma informacji o osobach poszkodowanych - powiedziała. Podobnie jak energetycy, strażacy najwięcej pracy mają w okolicach Bielska-Białej, Gliwic, Pszczyny i Cieszyna.

Wieczorem liczba interwencji straży pożarnej wzrosła do 700. - Wiatr nadal wieje i pojawiają się kolejne zgłoszenia, dotyczą praktycznie całego województwa - powiedział dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Lotnisko Katowice w poniedziałek rano obsługiwało operacje lotnicze bez większych utrudnień. Niewielkie opóźnienia - wynoszące z reguły 15-20 minut - miały pociągi.

Widowiskowe chmury burzowe nad Ustką - 22-09-2018 Do Polski napłynęło niestabilne powietrze, sprzyjające tworzeniu się groźnych zjawisk. Na nagraniu, które otrzymaliśmy z Ustki, widać widowiskowe chmury burzowe. czytaj dalej

Interwencje w województwie łódzkim

Ponad 12 tysięcy gospodarstw pozostaje bez prądu w wyniku uszkodzeń linii i stacji energetycznych z powodu silnego wiatru w województwie łódzkim - poinformował w poniedziałek rano dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi. Strażacy interweniowali około 40 razy.

Największe problemy z dostawą energii elektrycznej są w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, Łowicza, Bełchatowa, Sieradza i Tomaszowa Mazowieckiego. Powodami są zerwanie linii średniego napięcia i uszkodzenia stacji energetycznych.

- Strażacy odnotowali w nocy około 40 interwencji. Dotyczyły one głównie powalonych drzew. Nie mamy informacji o poważnych zniszczeniach gospodarstw i o osobach poszkodowanych - dodał Cezary Zarzycki z łódzkiego WCZK.