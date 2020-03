Czy nadal można wyjść na spacer, pobiegać? Ile osób może jechać taksówką?

- Zostańmy w domach. Unikajmy kontaktów z innymi ludźmi. To jest podstawowe zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia, wszystkich ekspertów, którzy mówią dziś o błędach popełnionych przez Hiszpanię, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię czy Włochy - mówił podczas konferencji prasowej polski premier, informując, że od środy 1 kwietnia zasady społecznego dystansowania będą surowsze.

Dla obywateli wiąże się to z szeregiem obostrzeń, dotyczących codziennego życia. Więcej na ich temat możesz przeczytać tutaj. Czy nowe zasady oznaczają także konieczność rezygnacji z uprawiania sportu na zewnątrz, np. joggingu czy jazdy na rowerze, lub choćby spaceru? Jakie zasady dotyczące przemieszczania się będą nas obowiązywać?

Ograniczenia dla obywateli obowiązujące od 1 kwietnia

Aktywność na zewnątrz powinna być ograniczona do minimum.

"Traktujmy możliwość wyjścia na zewnątrz jako niezbędny środek higieny. Wychodźmy się przewietrzyć wtedy, gdy naprawdę tego potrzebujemy"- czytamy na rządowej stronie gov.pl.

Należy przy tym pamiętać, że osoby niepełnoletnie mogą przebywać na zewnątrz jedynie w towarzystwie dorosłego opiekuna.

Pytanie: czy wolno biegać?

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski został o to zapytany przez dziennikarzy podczas konferencji prasowej. Jak mówił, wciąż możemy "wyjść z psem albo wyjść i przewietrzyć się krótko i jak najszybciej wrócić do domu".

- W związku z tym moja ogromna prośba: nie wykorzystujmy tego do uprawiania joggingu. Nie wykorzystujmy tego do poprawiania sobie formy fizycznej przez te dwa tygodnie. Naprawdę bez takich ćwiczeń damy radę - przekonywał minister.

Należy także pamiętać, że wiele terenów rekreacyjnych, w tym parki, bulwary, ogrody botaniczne czy plaże, będzie zamkniętych. Wciąż zamknięte pozostają także miejskie siłownie na powietrzu.

Pytanie: czy można wyjść na rower, np. do lasu?

"Należy unikać miejsc, gdzie gromadzą się ludzie i nie narażać się na ryzyko zachorowania. Ostatnie doświadczenia pokazują, że lasy to niestety miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się wielu osób, a tym samym zwiększenia szans na zakażenie" - brzmi odpowiedź na to pytanie zamieszczona na gov.pl.

Bezwzględny zakaz dotyczy natomiast wypożyczania rowerów z wypożyczalni miejskich.

Pytanie: czy bulwary wiślane będą zamknięte?

Tak, podobnie jak parki. "Wprowadzamy całkowity zakaz poruszania się po parkach, bulwarach, ogródkach jordanowskich, ogrodach botanicznych i zoologicznych" - czytamy w serwisie.

Pytanie: czy nastolatek może wyjść sam na ulicę?

"Nie, nie może. Wszystkie osoby niepełnoletnie nie mogą wychodzić z domu bez opieki osoby dorosłej" - brzmi odpowiedź w serwisie gov.pl. Ponadto podkreślono, że opuszczanie domu jest możliwe tylko w trzech przypadkach:

- dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.

- wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.

- załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Pytanie: czy w taksówce mogą jechać dwie osoby plus kierowca?

Tak. Obostrzenia nie dotyczą samochodów osobowych.

Natomiast prywatni przewoźnicy, świadczący usługi transportowe, muszą stosować zasady, które w związku z koronawirusem stosuje już publiczny transport zbiorowy. Oznacza to, że kierowca prywatnego autokaru lub busa może w jednym czasie przewieźć tyle pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących w pojeździe. Jeśli w busie przewoźnika prywatnego jest 20 miejsc siedzących, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób.

Pytanie: jaka powinna być odległość między pieszymi?

Od 1 kwietnia będzie wprowadzony obowiązek zachowania minimum dwumetrowej odległości między pieszymi. Ważne! Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyjątkiem są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (poniżej 13. roku życia) oraz osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie.