Da się w Polsce mieć białe Święta, ale za pewną cenę. Niebezpiecznie w górach

Śnieg już nie tylko w górach, a poza tym chwyci lekki mróz. Prognoza pogody na pięć dni - 24-12-2019 Deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Nadchodzące dni będą pełne opadów, również tych zimowych. W weekend lokalnie chwyci mróz. czytaj dalej

W Beskidach powyżej 800 metrów n.p.m leży śnieg. "Intensywne opady śniegu doprowadziły do powstania zagrożenia lawinowego. Niewielkie zagrożenie występuje na bardzo stromych stokach, w miejscach zwiększonego odłożenia świeżego i miejscowo przewianego śniegu. Dotyczy to głównie rejonów, gdzie depozyty śniegu odłożone są na podłożu trawiastym. Na większości obszaru pokrywa stabilizowana przez wystającą roślinność i kamienie. Występują warunki typowe dla początku sezonu - duża zmienność lokalna pokrywy śnieżnej" - podali w komunikacie beskidzcy goprowcy.

Zagrożenie lawinowe określane jest w pięciostopniowej rosnącej skali.

Ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Dariusz Kubala poinformował, że śnieg leży głównie w wyższych partiach gór. Na Babiej Górze jest go około 50 centymetrów, na Hali Miziowej - 25 cm, a na Przysłopie i Klimczoku - około 20 cm. Termometry pokazywały w górach -3 stopnie Celsjusza. W dolinach panuje deszczowa aura.

- Warunki na szlakach są bardzo trudne. Występują mgły i opady. Na grzbiecie Babiej Góry, w miejscach wywianych, występuje oblodzenie. Zamknięty jest tam szlak żółty. W Beskidach szlaki są w większości nieprzetarte. Widoczność jest ograniczona nawet do 250 metrów. Nie polecamy spacerów w tych warunkach - powiedział ratownik dyżurny.



Jeśli ktoś zechce wybrać się w góry, musi odpowiednio się ubrać - "na cebulkę". Niezbędne są solidne buty oraz - w wyższych partiach gór - raki, a także nieprzemakalna kurtka. Na szlakach należy zachować ostrożność szczególnie przy schodzeniu. Niezbędny jest naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek", która jest przydatna, jeśli wystąpi potrzeba wezwania pomocy.

Jak przetrwać lawinę? (Małgorzata Latos/PAP)

Warunki w Tatrach

W Tatrach od wysokości 1700 metrów n.p.m obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego w pięciostopniowej rosnącej skali. Oznacza to, że wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym, szczególnie na stromych stokach, ale samoistne zejście bardzo dużych lawin jest mało prawdopodobne.

W Dolinie Pięciu Stawów leży 50 centymetrów śniegu, nad Morskim Okiem - 36 cm, a na Kasprowym Wierchu - 66 cm.

Tatrzański Park Narodowy informuje, że wszystkie szlaki pokryte są świeżą warstwą śniegu, który w wielu miejscach jest nieprzetarty. Niski pułap chmur ogranicza widzialność, co w połączeniu ze świeżym opadem może prowadzić do utraty orientacji w terenie oraz pobłądzeń. Warunki do wycieczek w wyższe partie Tatr są bardzo niekorzystne. Planując wyjście w wyższe partie gór, niezbędne jest posiadanie sprzętu zimowego.

Wideo Ratownik TOPR o warunkach w górach