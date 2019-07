Diabełek pyłowy pojawił się w Garwolinie

Naukowcy z PAN: niezbite dowody na to, że za ociepleniem klimatu stoi człowiek - 25-07-2019 Polska Akademia Nauk w swoim oficjalnym stanowisku wskazuje człowieka jako główną przyczynę globalnego ocieplenia. Ostrzega też, że jeżeli nie uda się zahamować zmian klimatu, rozwój ludzkości zostanie zatrzymany. czytaj dalej

Magdzie, Reporterce 24, w czwartek przed południem udało się uchwycić zjawisko, które miało miejsce w Garwolinie.

- Siedzieliśmy w pracy, przy komputerach. Nagle kolega powiedział: zobaczcie, trąba powietrzna. Pierwszy raz widziałam coś takiego na własne oczy - relacjonowała w rozmowie z redakcją tvnmeteo.pl autorka nagrania.

Zjawisko, które widzimy na nagraniu, nie jest trąbą powietrzną. Jest to wir pyłowy, nazywany również diabełkiem pyłowym. Ma kształt kolumny o niewielkiej średnicy.

Ten uchwycony na nagraniu powstał w okolicy obwodnicy Garwolina. Sprzyjały mu suche warunki. Poderwał w górę piasek i suchą roślinność.

Pojawiają się w różnych miejscach

Diabełki można spotkać praktycznie we wszystkich miejscach na świecie. Na półkuli północnej wiatr wiruje przeciwnie do wskazówek zegara, a na południowej zgodnie z ich ruchem. Świadczy to o tym, że pole magnetyczne planety ma znaczący wpływ na powstawanie zjawiska.

