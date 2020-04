Diabełek pyłowy wirował w gminie Piaseczno

WIDZIAŁEŚ COŚ CIEKAWEGO? PODZIEL SIĘ SWOJĄ RELACJĄ NA KONTAKT 24

Susza w Polsce. Prognoza opadów na kolejne miesiące "ścina z nóg" - 08-04-2020 "W kolejnych miesiącach dobije nas susza. Najnowsza prognoza opadów na kwiecień dosłownie ścina z nóg, choć już od stycznia wiadome było, że brak opadów śniegu zimą i niedobór opadów deszczu wiosną źle odbiją się na tegorocznych plonach i cenach żywności"- pisze dla nas Arleta Unton-Pyziołek. czytaj dalej

Diabełek pyłowy

Agacie, Reporterce 24, udało się uchwycić ciekawe zjawisko, do którego doszło w gminie Piaseczno na Mazowszu. Zjawisko, które widzimy na nagraniu, nie jest trąbą powietrzną. To wir pyłowy, nazywany również diabełkiem pyłowym. Ma kształt kolumny o niewielkiej średnicy. Ten uchwycony na nagraniu powstał we wsi Łbiska w piątek. Sprzyjały mu suche warunki.

Wir pyłowy to zjawisko, które powstaje, kiedy nad powierzchnię Ziemi uniosą się cząsteczki pyłu lub piasku, niekiedy wraz z drobnymi przedmiotami. Ma on kształt wirującej kolumny o niewielkiej średnicy (do około 10 metrów). Powstaje podczas ciepłych, bezchmurnych dni.

Czas życia typowego wiru pyłowego to kilka (maksymalnie kilkadziesiąt) minut. Można spotkać je praktycznie we wszystkich miejscach na świecie.

~Agata