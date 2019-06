"Długie i tak dziwnie się ruszało". Po ziemi pełzała oślizgła masa

Jest zwierzę dłuższe niż basen olimpijski. I bardzo, bardzo toksyczne - 30-03-2018

Uważany za najdłuższe zwierzę świata Lineus longissimus - po angielsku nazywany "robakiem sznurowadłem" - może osiągać nawet 55 metrów. Ale nie tylko to go wyróżnia. Jak właśnie odkryli naukowcy, produkuje on niezwykle silną neurotoksynę. Są plany, by wykorzystać ją jako środek owadobójczy w rolnictwie. czytaj dalej