"Do Polski dotarła fala tegorocznej grypy sezonowej". Sprawdź, na co trzeba uważać

Grypa w natarciu. Cztery osoby zmarły - 19-02-2018 W ciągu jednego tygodnia z powodu grypy zmarły cztery osoby - poinformował Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Do szpitali trafiło 1200 chorych. czytaj dalej

W ciągu jednego tygodnia z powodu grypy zmarły cztery osoby - poinformował Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

GRYPA W POLSCE - NAJNOWSZE INFORMACJE NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO (8-15.02.18)

- Aktualnie do Polski dotarła fala tegorocznej grypy sezonowej - twierdzi dr n. med. Paweł Grzesiowski z Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji. W ostatnim czasie odnotowano około 250 tysięcy zachorowań tygodniowo. Zalicza się do tego nie tylko grypę, ale również choroby grypopodobne. Jak poinformował Grzesiowski, "w Polsce nie mamy rozdzielności rejestracyjnej i rejestrujemy grypę oraz choroby grypopodobne, czyli niepotwierdzone testami grypowymi".

Rocznie nawet 4 miliony chorych

Lekarz ocenił, że co roku grypa dotyka około 10-15 procent społeczeństwa - w Polsce stanowi to około 3-4 miliony osób. Jak tłumaczył, część osób ma naturalną odporność, inni nie mają okazji się zarazić, lub są zaszczepieni.

Najczęściej chorują dzieci. - Około połowy przypadków wszystkich zarejestrowanych zachorowań to są dzieci do piętnastego roku życia - powiedział Grzesiowski. - Dzieci są w skupiskach, w szkołach, przedszkolach, żłobkach i wirus ma najłatwiejsze zadanie, żeby się rozprzestrzenić - dodał. Dorośli mają zarażać się głównie od nich.

Jako grupę obarczoną największym ryzykiem powikłań związanych z zachorowaniem na grypę Grzesiowski wskazuje osoby starsze. Zarażają się najczęściej w sklepach, komunikacji miejskiej lub od chorych domowników.

Grypa w Polsce (Maciej Zieliński/PAP)

Wirus żyje nawet osiem godzin

- Przebieg grypy zwykle jest typowy, na początku mamy objawy nieswoiste, czyli jakieś łamanie w kościach, bóle mięśniowe, czasami gorączka i wtedy już wirus znajduje się w wydzielinie z nosa, wydzielinie z gardła, a więc podczas kichania czy kaszlu, czy nawet mówienia można zarazić inne osoby - podkreślił lekarz.

- Okres zakaźności trwa różnie, od 3-5 dni, ale są osoby, które chorują ciężej, na przykład mają zapalenie oskrzeli czy zapalenie płuc grypowe, wówczas ten okres zakaźności przesuwa się i może trwać nawet 2-3 tygodnie - powiedział Grzesiowski. Zwrócił również uwagę na to, że wirus ma zdolność do przeżycia na rękach przez nawet kilkadziesiąt minut, a około osiem godzin na przedmiotach nieożywionych.

Jak zabija grypa? Zaczyna się niepozornie, może skończyć tragicznie - 12-02-2018 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego informuje, że grypa atakuje coraz to bardziej zaciekle. Czym grozi grypa i które grupy są szczególnie narażone na jej atak? W jaki sposób niepozorny wirus może doprowadzić do ogromnych szkód, a nawet śmierci? czytaj dalej

- Kaszląca czy kichająca osoba rozpryskuje wirusa na około 1,5 metra - poinformował lekarz. - Wystarczy odsunąć się od osoby, która kicha czy kaszle, czy też nie zbliżać się do osoby, która manifestuje objawy grypy, żeby uniknąć zakażenia - zalecał.

Doktor przyznał, że szczepienia przeciw grypie powinno wykonywać się jesienią, kiedy grypa jeszcze nie szaleje. Teraz o szczepionkę nie jest łatwo. Co więcej, odporność powstaje dopiero po 7-10 dniach od zaszczepienia. Ochrona zadziała dopiero po minięciu tego czasu.

Przechorowanie niekoniecznie skuteczne

Lekarz zwrócił także uwagę na to, że przechorowanie grypy daje odporność, ale niestety bardzo swoistą, jeśli chodzi o tzw. serotyp wirusa. - Jeżeli w danym roku mamy kilka serotypów, tak jak w tym roku mamy dwa serotypy, to AH3N2 i serotyp B, to niestety nie posiadamy krzyżowej odporności, czyli można w jednym sezonie zachorować dwa, trzy razy na grypę, jeżeli będzie ona wywołana przez odmienne serotypy - wyjaśnił.

Jako najważniejszą substancję hamującą namnażanie się wirusa Grzesiowski wskazuje oseltamivir. Po rozpoczęciu leczenia we wczesnej fazie choroby "możemy osiągnąć taką sytuację, że nawet po 2-3 dobach już wracamy do zdrowia, bo wirusowi nie udało się rozwinąć w naszym organizmie".

Fakty o grypie (Maciej Zieliński/PAP)

Mróz sprzyja grypie

Pokutuje częste przekonanie, że niska temperatura "zamraża" wirusy. Lekarz zaznacza, że to nie do końca jest prawdą - mróz powinien wtedy panować również w pomieszczaniach, w których przebywamy. Wręcz przeciwnie - organizm człowieka w chłodzie "troszkę traci odporność", wobec czego są to dla wirusa idealne warunki do rozwoju.

Sezon grypowy w pełni. Osłabienie, ból głowy i gorączka to dopiero początek - 05-02-2018 Przypadków zachorowań na grypę w Polsce jest coraz więcej. W styczniu w ciągu jednego tygodnia zachorowało aż ćwierć miliona osób. Trudno ją zdiagnozować po pierwszych objawach, a lekceważona prowadzi do wielu poważnych powikłań. O grypie we "Wstajesz i Wiesz" opowiadała doktor Aneta Górska-Kot. czytaj dalej

- Niska temperatura powoduje lekkie wychłodzenie naszych limfocytów, a to oznacza, że wirus ma łatwiejsze zadanie. Po drugie często jesteśmy narażeni na przechłodzenie, czyli właśnie wychodząc z ciepłego pomieszczenia jest duża różnica temperatury i nasze błony śluzowe gorzej pracują, a wirus tam jest, czeka na okazję, żeby się rozmnożyć, żeby zaatakować - wyjaśnił Grzesiowski. W jego ocenie "nawet bardzo mroźna zima niestety sprzyja zachorowaniom".

Lekarz dodał, że do największej liczby zachorowań dochodzi w środkowej Polsce. Fala przesuwa się na północny wschód i, jak prognozuje, "wydaje się, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni powinniśmy zaobserwować poprawę sytuacji".

Mazowsze z grypą

Wojewódzki Inspektor Sanitarny podał, że na terenie województwa mazowieckiego, w okresie od 1 do 15 lutego, zgłoszono i zarejestrowano 82 447 przypadków zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne, w tym Warszawie 12 916 przypadków.

W tym czasie hospitalizowanych z powodu grypy było 230 osób. To informacje zebrane na podstawie meldunków z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Czytaj więcej na tvnwarszawa.pl.

Sytuacja w Wielkopolsce "nie jest alarmująca"

W drugim tygodniu lutego w Wielkopolsce liczba zarejestrowanych przypadków zachorowań wyniosła 35 079 osób. Współczynnik zapadalności na grypę wyniósł 125,82, co oznacza, że w tym okresie na każde 100 tysięcy osób zarejestrowano w tym czasie ponad 125 nowych przypadków.

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Andrzej Trybusz podkreśla, że dane te nie są alarmujące. W ubiegłym roku pod koniec stycznia chorych było o 20 tysięcy więcej. Współczynnik zapadalności zaś sięgał 173,25. Poinformował również, że w ostatnim tygodniu do szpitala trafiło 200 osób.

W tym sezonie na terenie województwa nie odnotowano żadnego zgonu spowodowanego grypą. W poprzednich latach takie przypadki w regionie się zdarzały.

Zachorowalność na grypę w sezonie 2017/2018 w Polsce (9 lutego)

Małopolska zdrowieje

Tymczasem miejscami obserwuje się tendencję spadkową w liczbie zachorowań.

- W Małopolsce odnotowujemy teraz tendencję spadkową. Według statystyk, najtrudniejsza sytuacja panowała w ostatnim tygodniu stycznia, odnotowano wtedy ponad cztery tysiące zachorowań. Obecnie odnosimy wrażenie, że sytuacja jest opanowana i stabilna - charakterystyczna dla lutego, co potwierdzają statystyki zachorowań z ubiegłych lat - powiedział rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie Jacek Żak.

Rzecznik podkreślił, że liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę w okresie od 8 do 15. lutego wynosiła w Małopolsce 37 tys. 635 przypadków, a 174 chorych zostało skierowanych do szpitala. Również w tym regionie nikt nie zmarł z powodu zarażenia wirusem.

W tym sezonie grypowym z powodu grypy śmierć poniosły już cztery osoby.