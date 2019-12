"Dość poważne obrażenia turystki z Węgier". Dochodzenie po tym, jak na Krupówkach wiatr przewrócił choinkę

Pogoda na dziś: pochmurno z opadami deszczu, do 13 stopni - 21-12-2019 W sobotę w wielu regionach będzie pochmurno, pojawi się też deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 13 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Jedna osoba w szpitalu

W piątek na południu Polski silnie wiało. Na Kasprowym Wierchu wiatr w porywach osiągał prędkość 176 kilometrów na godzinę. Niżej, w Zakopanem, odnotowano porywy o prędkości 94 kilometrów na godzinę. Były jednak na tyle silne, by wieczorem przewrócić choinkę na Krupówkach.

Strażacy dostali zgłoszenie przed godziną 19.

- W wyniku podmuchu silnego wiatru trzy osoby zostały poszkodowane. Dwie z nich po udzieleniu pierwszej pomocy medycznej odmówiły dalszej opieki medycznej. Jedna osoba, turystka z Węgier, trafiła do szpitala - przekazał w piątek w rozmowie z Kontaktem 24 aspirant sztabowy Roman Wieczorek, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.

Straż pożarna informuje jednak, że ranne zostały dwie osoby. - 60-letnią obywatelkę Węgier ze złamaniem otwartym nogi przewieziono do szpitala. Druga z kobiet, które ucierpiały w wyniku przewrócenia się drzewa, miała tylko lekkie obrażenie - poinformował w piątek oficer prasowy komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Andrzej Król-Łęgowski. Na miejscu pojawiły się dwa zastępy straży.

Silny wiatr przewrócił stojącą na Krupówkach choinkę ( PAP/Jan Niedziałek)











Wszczęto dochodzenie

- Będziemy sprawdzać, czy zawiodły zabezpieczenia mające utrzymać choinkę w pionie, czy wiatr halny był aż tak silny, że zerwał zabezpieczające linki, czy może ktoś nie dopatrzył procedur bezpieczeństwa. Ma to wykazać nasze dochodzenie. W dalszym toku postępowania będzie decyzja, czy sprawa trafi do prokuratury. Mamy do czynienia z dość poważnymi obrażeniami turystki z Węgier. Ponieważ doszło do uszkodzenia ciała, musimy ustalić, czy ktoś tu zawinił - powiedział rzecznik zakopiańskiej policji.

Wielka świąteczna choinka stała, jak co roku, w górnej części Krupówek, przy popularnym oczku wodnym.

Wideo Na przechodniów spadła choinka

>>>CZYTAJ TEŻ NA KONTAKT 24

Powalone drzewa na szlakach

Wstępna prognoza pogody na sylwestra i Nowy Rok - 20-12-2019 Jak wygląda prognoza pogody na sylwestra i Nowy Rok? Na to pytanie odpowiada synoptyk tvnmeteo.pl. Końcówka roku zapowiada się na razie bezdeszczowo. czytaj dalej

W sobotę na niektórych tatrzańskich szlakach turystycznych zalegają drzewa powalone przez wiatr. Tak jest między innymi u wylotu doliny Białego i przy szlaku do Morskiego Oka.- Od rana usuwane są powalone drzewa ze szlaków w dolinach Chochołowskiej i Kościeliskiej. Podobnie jest u wejścia do doliny Białego i Doliny Strążyskiej. Powalone drzewa zalegają także na trakcie od Brzezin do Hali Gąsienicowej przez Dolinę Suchej Wody. Dużo drzew powalonych zalega także na szlaku do Morskiego Oka w rejonie tak zwanego trzeciego skrótu - powiedziała dyżurna informacji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Pracownicy TPN sukcesywnie usuwają ze szlaków powalone drzewa. Warunki do uprawiania turystyki w Tatrach są niekorzystne. Zapowiadany jest silny wiatr halny, a powyżej górnej granicy lasu szlaki są mocno oblodzone. Od 1600 metrów n.p.m. obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego.