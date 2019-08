Bardzo silny wiatr i burze z gradem. Alert RCB: jeżeli możesz, zostań w domu - 07-08-2019 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało Alert RCB w związku z niebezpieczną pogodą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem i intensywnymi opadami deszczu z burzami. czytaj dalej

Sytuacja pogodowa najbardziej niebezpieczna jest na południowym wschodzie kraju. Do osób przebywających na terenie 49 powiatów w pięciu województwach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało Alert RCB. Ostrzega w nim przed bardzo silnym wiatrem i burzami z gradem.

Nie jest to jedyny zagrożony niebezpieczną pogodą obszar. W większości kraju obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali.

W środę od rana nad Polską przechodzą burze. Po południu towarzyszą im opady deszczu do 10-30 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru do 60-90 kilometrów na godzinę.

Niemal 200 interwencji

W związku z frontem burzowym PSP odnotowała 188 interwencji. Najwięcej - 53 razy strażacy interweniowali w województwie podkarpackim i 51 w województwie małopolskim - poinformował w środę na Twitterze Grzegorz Świszcz, zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Jak przekazał, bez prądu jest 3399 odbiorców - 1920 w woj. podkarpackim, 1209 w woj. małopolskim oraz 270 w woj. lubelskim. W wyniku burz uszkodzone zostały też dachy: trzy w woj. lubelskim, siedem w woj. podkarpackim oraz 11 w woj. małopolskim.

Zniszczenia po burzy

Wichura zrywała dachy

Na terenie powiatu jasielskiego (woj. podkarpackie) strażacy odnotowali ponad 40 zgłoszeń. Jak poinformował oficer prasowy jasielskiej straży, bryg. Wacław Pasterczyk, dotyczyły przede wszystkim zalanych piwnic, budynków i posesji. Strażacy wyjechali również do pożaru budynku gospodarczego, który prawdopodobnie zapalił się od uderzenia pioruna. - Zgłoszenia cały czas spływają - dodał bryg. Pasterczyk.

Jak poinformował w piątek kpt. Bogusław Szydło z biura prasowego małopolskiej PSP, w wyniku środowej burzy najbardziej ucierpiała miejscowość Jodłówka-Wałki w powiecie tarnowskim, gdzie wichura zerwała i uszkodziła dachy ośmiu budynków mieszkalnych i gospodarczych. Według relacji mieszkańców zniszczonych dachów może być nawet 30.

- To musiała być naprawdę trąba powietrzna. Za szkołą leży sześć dachów, strażacy już je zabezpieczyli - opisali. Mieszkańcy zaznaczyli, że wszystko trwało około dwóch, trzech minut. - Drzewa się do samej ziemi kładły - opowiadali. - Momentalnie się zrobiło ciemno, pojawiły się takie zawirowania deszczu razem z gradem i straszna wichura. Zaczęło szumieć, to był moment - mówił jeden z mieszkańców.

- Każdy się bał nawet głowę wychylić. Dopiero jak przestało, to żebyśmy wychodzili, każdy patrzył, oglądał swój dach - relacjonowała jedna z mieszkanek.

Jak mówił synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski, na tym terenie były i są nadal dobre warunki do powstania trąby powietrznej. Przechodzi tam zimny front atmosferyczny, a chmury są mocno wypiętrzone.

Łącznie straż odnotowała w województwie małopolskim 28 poważniejszych zdarzeń, w tym zerwanie linii energetycznych. Drugim powiatem, po tarnowskim, który najbardziej odczuł skutki nawałnicy, był powiat dąbrowski - a szczególnie miejscowości Sutków i Radgoszcz. Po burzy w wielu miejscach strażacy usuwali również połamane przez wichurę gałęzie z dróg lokalnych.

Wideo Zniszczenia w miejscowości Jodłówka-Wałki

Wasze pogodowe relacje

Na Kontakt 24 wysyłacie swoje pogodowe relacje, w których pokazujecie środową pogodę. W powiecie jasielskim (woj. podkarpackie) spadł grad. Jeden z Reporterów 24 uchwycił ciemne chmury nad Kłodzkiem (woj. dolnośląskie).

Zobacz relacje, które otrzymujemy na Kontakt 24:

