Duże opady śniegu i nawet -15 stopni. Prognoza ostrzeżeń IMGW

Do Polski płynie chłodne powietrze znad Atlantyku. Ta sytuacja może się jednak już niedługo zmienić. Tomasz Wasilewski informuje, co czeka nas w pogodzie w najbliższym czasie.

W ostatnich dniach sytuacja pogodowa w Polsce była trudna - nękał nas przede wszystkim silny wiatr, a miejscami też intensywne opady śniegu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi również w niedzielę i poniedziałek.

W niedzielę w województwach śląskim i małopolskim spodziewane są intensywne opady śniegu. W regionach podgórskich i w górach może spaść go do 20 centymetrów.

W woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim zaś groźny okaże się silny mróz - w nocy z niedzieli na poniedziałek termometry wskażą nawet 15 stopni Celsjusza poniżej zera.

Ostrzeżenia meteorologiczne prognozowane na niedzielę (IMGW)

W nocy z poniedziałku na wtorek na północnym wschodzie utrzymają się alerty przed silnym mrozem. Na Warmii i Mazurach temperatura może ponownie spaść do -15 st. C.

Ostrzeżenia meteorologiczne prognozowane na poniedziałek (IMGW)

Ostrzeżenia na sobotę

Zator lodowy przyczynił się do wylania Narwi na terenie powiatu pułtuskiego. Strażacy opanowują sytuację w Pułtusku.

W sobotni poranek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podtrzymywał ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące oblodzenia na drogach. Dotyczyły sześciu województw: mazowieckiego, lubelskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego.

Jednak już po godzinie 10 ostrzeżenia wygasły, a pogoda się uspokoiła.

W ciągu dnia śnieg nie przestanie sypać w większości kraju. Na północy pokrywa śnieżna przyrośnie od 5 do 10 cm, a na południowym wschodzie o 1-5 cm. W regionach południowo-zachodnich popada zaś deszcz ze śniegiem - do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Te zjawiska nie będą jednak na tyle intensywne, by IMGW przed nimi ostrzegało.

Tak wyglądała mapa ostrzeżeń w sobotni poranek:

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

