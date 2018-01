Hop i już jest w pontonie. Takiego gościa się nie spodziewali - 19-01-2018 Niezwykły gość odwiedził australijskich naukowców. Do ich pontonu niespodziewanie wskoczył... pingwin. czytaj dalej

Nietypowe zgłoszenie otrzymali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Paszczynie. W sortowni odpadów w tymże mieście pracownicy odnaleźli ogromnego węża. Zidentyfikowano go jako boa dusiciela. Mierzył 2,5 metra.

Interwencję przeprowadzono w piątek po godzinie 10. Gdy strażacy przybyli na miejsce, zwierzę już nie żyło. Wezwano lekarza weterynarii, który zabrał martwego gada.

- Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zapakowania tego węża do opakowania, do worka jutowego i do przekazania go weterynarzowi - powiedział starszy kapitan Wiktor Porada z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy. Jak zaznaczył, strażacy dysponują specjalnym sprzętem służącym do tego typu akcji.

Rzadka sytuacja

- Zdarzeń związanych z tego typu gadami nie odnotowujemy zbyt wiele - powiedział Porada. - Zdarzają się głównie węże niejadowite - zaskrońce - dodał. Z tak dużym wężem strażacy do tej pory nie mieli do czynienia w żadnej ze swoich interwencji.

Jak napisano na profilu OSP Paszczyna na Facebooku, "zdarzenie pokazuje, że strażacy muszą być przygotowani na każdą sytuację, bo nigdy nie wiadomo co ich może spotkać".

W akcji brali również członkowie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 2 z Dębicy.