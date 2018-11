Już nie tylko Pruszków. Odra również w Piastowie - 02-11-2018 W piątek rano liczba potwierdzonych zachorowań na odrę wzrosła do 11. Wcześniej stacja sanitarno-epidemologiczna w Pruszkowie podała, że zostało potwierdzonych dziesięć zachorowań na odrę wśród dzieci jednej z podstawówek i ich rodzin. Drugie ognisko odry rozszerza się w Piastowie. Kolejne może być również w Nadarzynie. czytaj dalej

Drastyczny wzrost zachorowań

W piątek przed południem pojawiły się informacje o 11 potwierdzonych przypadkach zachorowań na odrę. W Polsce w 2017 roku, w okresie od stycznia do września, zarejestrowano łącznie ponad 40 przypadków. W tym roku, w tym samym okresie, liczba przypadków wzrosła - do ponad 120. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w całej Europie stwierdzono już ponad 41 tysięcy chorych na tę chorobę.

Porównując ostatnie dwa lata, obserwujemy wyraźny skok liczby zachorowań na odrę. Program szczepień przeciwko ospie i różyczce ustalano w latach 2003-2005. Według planów miał trwać do 2010 roku. - To był okres, kiedy jedno zachorowanie w Stanach, to był wzrost o 100 procent. Można było na temat tego chorego wszystko zbadać. […] Zapowiadało się wszystko pięknie. I prawdopodobnie wszystko by się zakończyło, gdyby nie pewne akcje, które się wtedy rozpoczęły - mówił profesor Włodzimierz Gut, wirusolog i specjalista w zakresie epidemii w programie "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24. Profesor wyjaśnił, że chodziło mu o akcje tak zwanych antyszczepionkowców.

W roku 2009 nastąpił pierwszy gwałtowny wzrost zachorowań na odrę, a zakończenie programu szczepień przesunięto na rok 2015. Obecnie program trwa. Profesor Gut przewiduje, że podobne przesunięcie nastąpi również w 2020 roku.

Liczba przypadków zachorowań do czerwca 2018 roku (PAP/Małgorzata Latos)

Pacjent zero

Odra może rozprzestrzeniać się z niesamowitą prędkością. Mimo że sam wirus odry jest bardzo wrażliwy, współczynnik zachorowań jest cztery razy wyższy niż na grypę.

Profesor stwierdził, że w przypadku szkoły w Pruszkowie nie ma szans, żeby pozostałe nieszczepione dzieci nie zachorowały na tę chorobę. Aby przedstawić skalę, z jaką odra potrafi zaatakować, wskazał przykład z 2013 roku, kiedy odra trafiła do jednej ze szkół. - Były osoby nieszczepione z powodów medycznych. Wybuchła epidemia. To, że te dzieci zachorowały, to jedna strona medalu. Ale zachorowały również osoby mieszkające przy drodze, którą te dzieci chodziły - powiedział profesor Gut.

Szczepienia od dawna obowiązkowe

Obowiązek szczepienia przeciwko odrze został wprowadzony w latach 70. ubiegłego wieku. Wcześniej było bardzo dużo zachorowań, często również śmiertelnych. Leczenie trwało długo, a w wielu przypadkach pojawiły się powikłania miedzy innymi w postaci zapalenia opon mózgowych.

Profesor wskazał, że powikłania po odrze mogą pojawić się nawet kilkanaście lat po przebyciu choroby.