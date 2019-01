Dwumetrowe śnieżne zaspy. "Apelujemy do wychodzących w góry o rozwagę"

Niebezpiecznie w górach. Głębokie zaspy, zawieje śnieżne i możliwość zejścia lawin - 16-01-2019 Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe drugi raz w obecnym sezonie zimowym ogłosiło czwarty stopień zagrożenia lawinowego. Zamknięta jest droga do Morskiego Oka. Lawiny schodzić mogą również w czeskich Karkonoszach. czytaj dalej

Gruba warstwa śniegu

W Tatrach zmalało zagrożenie lawinowe do drugiego, umiarkowanego stopnia. Droga do Morskiego Oka jest otwarta dla ruchu turystycznego i transportu konnego. Chociaż zagrożenie lawinowe zmalało, to w wyższych partiach nadal jest niebezpiecznie. Ze względu na panujące warunki turystyczne, władze Tatrzańskiego Parku Narodowego odradzają wyjście powyżej górnej granicy lasu.

W niedzielę rano na szczycie Kasprowego Wierchu leżało 227 centymetrów śniegu, a temperatura wynosiła tam 11 stopni mrozu. Szlaki turystyczne pokrywa gruba warstwa śniegu. W wyższych partiach śnieg jest twardy, a wędrówka w takich warunkach wymaga użycia raków i czekana. W niższych partiach gór jest ślisko. Turystom wędrującym dolinami mogą się przydać nakładki antypoślizgowe albo raczki.

Drugi stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że wyzwolenie lawiny jest możliwe zwłaszcza przy dużym obciążeniu dodatkowym, przede wszystkim na stromych stokach. Nie należy spodziewać się samorzutnego schodzenia dużych lawin.

Również w Karkonoszach panują trudne warunki na szlakach turystycznych. Ratownicy Grupy Karkonoskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podali w niedzielnym komunikacie, że w górnych partiach Karkonoszy temperatura oscyluje w okolicach -12 stopni Celsjusza. Wieje z prędkością 21 kilometrów na godzinę wiatr powoduje, że odczuwalna temperatura wynosi około -16 stopni.

Dwumetrowe zaspy w Karkonoszach

W Karkonoszach nadal obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że wyzwolenie lawiny jest możliwe już przy małym obciążeniu na stromych stokach. W niektórych przypadkach możliwe jest samorzutne schodzenie średnich, a sporadycznie także dużych lawin.

Jak powiedział w niedzielę dyżurny Karkonoskiej Grupy GOPR, idąc szlakami można trafić nawet na dwumetrowe zaspy. Miejscami trasy są oblodzone.

- Mimo poprawy warunków apelujemy do wychodzących w góry o rozwagę. Przy trzecim stopniu zagrożenia lawinowego miejsca niebezpieczne są oznakowane tablicami "uwaga lawiny" i w związku z tym nie wchodzimy w takie miejsca. Są wytyczone zimowe obejścia i tamtędy się poruszamy - zaznaczył ratownik dyżurny. - Turystom zalecamy, by zabrali ze sobą raki, które powodują, że pewniej poruszamy się po twardym śniegu. Na pewno przydatne są też kijki. Oczywiście w plecaku należy mieć ciepłą odzież, bo mimo że w tej chwili jest pięknie, świeci słońce, to za moment może nastąpić pogorszenie pogody - dodał ratownik GOPR.

Z powodu trudnych warunków pogodowych Karkonoski Park Narodowy zamknął siedem szlaków prowadzących m.in. przez Biały Jar, Kocioł Łomniczki czy od grupy skalnej Pielgrzymy do Przełęczy Karkonoskiej.