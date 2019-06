Dziecko lub zwierzę w rozgrzanym samochodzie. Jak reagować?

20 minut w rozgrzanym samochodzie. Temperatura rośnie ekspresowo - 12-06-2019 Temperatura powyżej 30 stopni może być niebezpieczna dla zdrowia. Ryzyko rośnie, gdy przebywamy zamknięci w samochodzie. Reporter TVN24 przeprowadził eksperyment, który pokazał, jak szybko wzrosła temperatura wewnątrz auta oraz jak na taką zmianę zareagował organizm. czytaj dalej

Temperatura powyżej 30 stopni bywa niebezpieczna dla zdrowia. W samochodzie przy takich upałach może sięgnąć nawet 60 stopni. Co robić, gdy widzimy zamknięte w samochodzie dziecko lub zwierzę?

- Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy w okolicy nie ma właściciela zwierzęcia, może nawet trzeba czasami krzyknąć, czy jest ktoś w pobliżu, może akurat właściciel się znajdzie i wtedy otworzy drzwi pojazdu - powiedział Sławomir Smyk, rzecznik stołecznej straży. - Natomiast jeżeli widzimy już taką skrajną sytuację, kiedy zwierzę jest wymęczone, wtedy możemy podjąć działania. W pierwszej kolejności radziłbym zadzwonić po odpowiednie służby, chociażby straż miejską, czyli pod numer 986. Funkcjonariusze wiedzą, jak postępować w takich sytuacjach - dodał.

Rzecznik powiedział, że zwierzę reaguje instynktownie i aby sprawdzić, jak się czuje, wystarczy zapukać w szybę. Jeżeli żyje, rusza się, może nawet się cieszy, wtedy można chwilę poczekać na przyjazd służb.

- Jeżeli nie ma reakcji, no to wtedy, aby ratować życie zwierzęcia, taka osoba może wybić szybę. Może do tego użyć różnego rodzaju narzędzi, po prostu czegoś twardego. I pamiętajmy, nie wybijajmy szyby w tym miejscu, gdzie leży to zwierzę - tłumaczył Smyk.

Dziecko w rozgrzanym aucie

W przypadku dziecka też powinnyśmy najpierw spróbować znaleźć rodzica bądź opiekuna dziecka.

- Zadzwońmy po odpowiednie służby, po to, aby podjęły odpowiednie działania. Jeżeli nie ma takiej możliwości, a czas nas goni, to wtedy reagujmy poprzez wybicie szyby.

Jak zapewnił Smyk, osobę, która wybije szybę, ratując dziecko, spotka się z wyrozumiałością straży miejskiej.

- To jest ratowanie życia człowieka, nie ma wyższej wartości prócz życia człowieka - podkreślił funkcjonariusz straży miejskiej.

