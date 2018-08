Alarmy przed gwałtowną pogodą. Prawie w całym kraju - 24-08-2018 Pogoda nad Polską jest miejscami niebezpieczna. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. czytaj dalej

Tysiące bez prądu na Podlasiu

W piątek nad Polską przechodzą burze. Front przesuwa się z zachodu na wschód niosąc intensywne opady deszczu i silny wiatr. Nagrania i zdjęcia przedstawiające burzową pogodę przesłaliście nam na Kontakt 24.

Ponad 20 uszkodzonych dachów, w tym cztery na budynkach mieszkalnych, kilkadziesiąt interwencji związanych z powalonymi drzewami, ok. 11 tys. odbiorców bez prądu - to bilans burz przechodzących w piątek nad województwem podlaskim do godziny 20.

Jak poinformowała Urszula Kosicka-Suszyńska z białostockiego oddziału PGE Dystrybucja, w regionie bez prądu było w piątek wieczorem ok. 11 tys. odbiorców. Uszkodzenia linii objęły 402 stacje transformatorowe. - Przyczyną awarii są gwałtowne burze oraz silny wiatr, który pozrywał linie energetyczne - przekazała Kosicka-Suszyńska. Jak informują energetycy, najtrudniejsza sytuacja jest w gminach: Kolno, Łomża, Piątnica, Suwałki, Zambrów, Michałowo, Gródek, Łapy i Zabłudów.

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych - poinformowała straż pożarna. 30 razy interweniowano w związku z powalonymi drzewami lub konarami. 20 razy strażacy wyjeżdżali w związku z uszkodzeniami dachów m.in. w powiatach monieckim, łomżyńskim i augustowskim. Wśród uszkodzeń dachów cztery zdarzenia dotyczą domów, pozostałe - budynków gospodarczych.

W Białymstoku doszło też w czasie burzy do pożaru mieszkalnego poddasza - według wstępnych ustaleń, przyczyną było uderzenie pioruna.

Nawałnice na Dolnym Śląsku

Gwałtowna pogoda dotknęła również Dolny Śląsk. Po godzinie 18 według informacji podanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w ciągu 10 minut w powiecie oleśnickim, trzebnickim, wrocławskim i samym Wrocławiu spadło około 10-15 litrów wody na metr kwadratowy. W gminie Żórawina na drogi spadały drzewa.

Jak przekazał dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, do godziny 19 w województwie dolnośląskim odnotowano ponad 30 interwencji. - Są to zgłoszenia spowodowane załamaniem pogody. Większość interwencji związana jest z powalonymi drzewami w wyniku silnego wiatru. Na chwilę obecną nie ma poszkodowanych - poinformował dyżurny komendy.

W miejscowości Siechnice spadł grad. Reporterka 24 Anetta, która przesłała zdjęcia na Kontakt 24 zatytułowane "Armagedon na Dolnym Śląsku" napisała, że burza trwała sześć minut. W tym czasie spadło tyle gradu "wielkości kilku centymetrów", że utworzył na ziemi biały dywan. Anetta poinformowała, że przez żywioł z budynków obsypał się tynk.

Burze występowały również w innych regionach. Na Kontakt 24 otrzymalismy od was liczne zdjęcia i nagrania.

